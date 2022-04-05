Арестович опроверг миф об "огромной армии россии" простой статистикой

По словам советника главы Офиса президента, российская армия по численности уже значительно меньше украинской.

Российская армия по количественным и качественным показателям уже давно не отвечает заявлениям о "второй армии мира", как об этом трубят прокремлевские пропагандисты. Более того, россияне существенно уступают украинским воинам.

Об этом во вторник, 5 апреля, в ходе телемарафона заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, российская армия уже значительно меньше украинской, а еще у них страдают качественные показатели. Арестович привел простую статистику, которая полностью опровергает миф об "огромной армии РФ".

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

"Во-первых, они численностью не больше нас, они уже меньше нас. Но кроме количественных показателей есть качественные показатели. Россияне воюют пока штатными механизированными подразделениями, воздушными силами, спецназом, Росгвардией. А у нас на один автомат – шесть желающих. То есть у нас многие призваны в армию, или добровольно пошли. Не хватает тяжелого оружия, которого мы ждем от Запада", — подчеркнул он.

Между тем солдаты российской армии, терпящей значительные потери в войне против Украины, не хотят воевать и отказываются от наград и медалей. Им не нужны награды ветерана спецоперации, которые недавно придумал Путин, но очень хочется сохранить собственную жизнь. Об этом они говорят в телефонных разговорах с родными и близкими.

Ранее "Телеграф" сообщал, что солдаты России массово отказываются воевать и подают рапорты на увольнение.