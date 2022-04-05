Укр

Кавказ может громыхнуть: озвучен печальный для россии сценарий

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Флаг Ичкерии на фоне руин Грозного. События Первой чеченской Новость обновлена 05 апреля 2022, 18:29
Флаг Ичкерии на фоне руин Грозного. События Первой чеченской

Евгений Киселев считает, что Кадыров может возглавить восстание за независимость Ичкерии

Украинский журналист и политический обозреватель Евгений Киселев считает, что именно глава Чечни Рамзан Кадыров может возглавить восстание за независимость Ичкерии и повести за собой другие народы северного Кавказа.

Об этом Киселев заявил в интервью с Натальей Влащенко в рамках телемарафона на украинском телевидении.

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"Северный Кавказ запросто сможет громыхнуть… Все затрещит по швам, это запросто может произойти", — подчеркнул журналист.

Чеченская Республика Ичкерия, ЧРИ — самопровозглашенное государственное образование. Ликвидирована российскими террористическими оккупационными властями в 2000 году после его силового возвращения в рф как Чеченскую республику.

Современные российские власти приравнивают лидеров ЧРИ к террористам.

Чеченская Республика — субъект рф, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа. Глава Чечни — Рамзан Кадыров

Карта Чеченской Республики
Карта Чеченской Республики

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров, который направил множество своих боевиков для участия в войне против Украины, насмешил украинцев сеть видео с якобы битвой чеченцев, охарактеризовав его "спецоперацией по освобождению квартиры от жалюзи".

Напомним, что ранее Кадыров насмешил сеть, показав видео с якобы раздачей украинцам на временно оккупированной территории своей "гуманитарки", при этом продукты там были не российские, а украинские.

Теги:
#Россия #Кавказ #Война #Чечня #Рамзан Кадыров #Ичкерия #Евгений Киселев #Наталья Влащенко
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