Евгений Киселев считает, что Кадыров может возглавить восстание за независимость Ичкерии

Украинский журналист и политический обозреватель Евгений Киселев считает, что именно глава Чечни Рамзан Кадыров может возглавить восстание за независимость Ичкерии и повести за собой другие народы северного Кавказа.

Об этом Киселев заявил в интервью с Натальей Влащенко в рамках телемарафона на украинском телевидении.

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"Северный Кавказ запросто сможет громыхнуть… Все затрещит по швам, это запросто может произойти", — подчеркнул журналист.

Чеченская Республика Ичкерия, ЧРИ — самопровозглашенное государственное образование. Ликвидирована российскими террористическими оккупационными властями в 2000 году после его силового возвращения в рф как Чеченскую республику. Современные российские власти приравнивают лидеров ЧРИ к террористам. Чеченская Республика — субъект рф, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа. Глава Чечни — Рамзан Кадыров

Карта Чеченской Республики

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров, который направил множество своих боевиков для участия в войне против Украины, насмешил украинцев сеть видео с якобы битвой чеченцев, охарактеризовав его "спецоперацией по освобождению квартиры от жалюзи".

Напомним, что ранее Кадыров насмешил сеть, показав видео с якобы раздачей украинцам на временно оккупированной территории своей "гуманитарки", при этом продукты там были не российские, а украинские.