Побрили, раздевали догола и пытали: освобожденные из плена военные украинки рассказали о зверствах россиян

Женщин содержали в СИЗО российского Брянска.

Российские оккупанты, совершившие настоящий геноцид над украинцами Киевской области, издевались и над пленными украинскими военнослужащими, в частности женщинами. Им обрезали волосы, раздевали перед мужчинами и все время допрашивали.

Об ужасных нарушениях россиянами Женевской конвенции сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, из российского плена освободили 86 женщин-военнослужащих.

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Россияне подвергали украинок пыткам и угрозам — их раздевали догола в присутствии мужчин, заставляли приседать, обрезали волосы и постоянно проводили допросы, пытаясь сломать морально. Некоторых военнослужащих заставляли сниматься в пропагандистских сюжетах.

"Такие действия со стороны РФ являются нарушением статьи 13 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, в которой отмечается гуманное обращение с военнопленными. Они всегда должны быть защищены, в том числе от актов насилия или запугивания, а также от обид и интереса публики", — заявила Денисова и призвала ООН расследовать эти нарушения.

Сами же женщины рассказали еще больше подробностей об издевательствах. В частности, что россияне "оккупанты сатанели от украинского языка", а за два матраса на семь человек заставляли на камеру говорить, что российские военные относятся к ним хорошо. Пыткам наших военнослужащих подвергали еще и за то, что они молчали в ответ на выкрики "Слава россии". Но их это не сломило.

Украинских военнослужащих удалось вернуть из российского плена

Ранее "Телеграф" сообщал, что попавшие в плен россияне переходят воевать за Украину. А сражаться сначала хотят с Рамзаном Кадыровым.