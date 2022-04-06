Укр

В "темниках" для российских чиновников "спецоперацию" против Украины впервые назвали "войной": в сеть слили документ

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
780
Ситуация в рф уже настолько удручающа, что без "разъяснений" не обойтись Новость обновлена 06 апреля 2022, 05:59
Ситуация в рф уже настолько удручающа, что без "разъяснений" не обойтись

По россии распространяют методички, как правильно объяснять народу происходящее

На фоне провала плана по быстрому захвату Украины, отступления российских войск на севере и северо-востоке Украины под непрекращающимися атаками ВСУ, вскрывшейся правды о зверствах российских оккупантов в Буче и других городах Украины и постоянно ужесточающихся санкций против рф власти российской федерации решили еще сильнее идеологически обработать свое население, в первую очередь — чиновников. При этом даже в этой попытке российская пропагандистская машина дала сбой и назвала войну против Украины войной, а не "специальной операцией", как ее официально называют в россии.

В распоряжении российских журналистов оказалась методичка, которые разослали руководителям федеральных органов исполнительной власти россии. В них рассказывается, как "идеологически правильно" нужно объяснять на встречах с трудовыми коллективами войну с Украиной, а также последовавшие за этим санкции против россии.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

В 14-страничном документе, который опубликовал российский журналист Дмитрий Колезев, попунктно и широко представлена "Матрица смыслов и тезисов", которую предлагает российская власть своим гражданам, в данном случае — чиновников.

В методичке собраны и "правильно разжёваны" все ключевые месседжи российской пропаганды, а также даны "нужные" ответы на заботящие россиян вопросы (и нет, это не вопросы про убийство мирных украинцев, а намного более приземленные и близкие к холодильникам граждан рф темы типа "несправедливости" введенных против россии санкций, которые все равно россии не страшны и даже полезны и вообще скоро будут сняты и т.д.).

Методичка состоит из четырех блоков, посвященных определенным вопросам:

"Защита россии и Донбасса"

В этом блоке чиновникам предлагается пояснить, почему россия напала на Украину и довольно гармонично собраны нарративы и тезисы российской пропаганды, как то:

  • военная операция — превентивная мера, дабы не допустить готовящуюся Украиной полномасштабную агрессию против россии;
  • существовала реальная угроза применения Украиной против россии ракетного, ядерного и биологического оружия;
  • путин "взял на себя смелость" и встал на защиту всех россиян;
  • "Наше (российское — ред.) дело правое. Россия не начала войну, она заканчивает 8-летнюю войну".

Стоит отметить, что в этом и последующих разделах в качестве "доказательной базы" используется весь спектр пропаганды от манипуляций реальными фактами и приведения вырванных из контекста цитат украинских чиновников до откровенных фейков роспропаганды.

Поддержка действий путина и российской армии

По этому разделу методички руководители госорганов должны создать у своих подчиненных чиновников "стадное чувство", веру в скорую победу, одновременно чувство личной безопасности (воюют только профессионалы, вас и ваших близких не пошлют воевать, если они сами не пойдут) и указать, что "враг рядом" — внести разобщенность с теми, кто не согласен с курсом путинского режима:

  • Пример соцопросов, показывающих поддержку абсолютного большинства россиян действий путина и армии рф.
  • Массовые акции в поддержку путина и российских войск в Украине.
  • Российское вторжение в Украину "идет по плану, от победы к победе". Воюют только профессионалы, призыва резервистов не будет, срочники воевать не будут.
  • "Выступать против нашей воюющей армии (так все же война, а не "спецоперация" — ред.) — измена, предательство, подлость".

Информационная война и "победа" в ней

Здесь адресатам "темника" вменяется посеять среди подчиненных атмосферу недоверия к любой получаемой не от государства (а тем более поступающей из заграницы, из Украины) информации, а также указать на врагов внутри россии:

  • Против россии развязана информационная война, доказательством чему является уверенность подавляющего большинства россиян.
  • "Запад использует против нас откровенную ложь и обман (фейки в промышленном масштабе)", в доказательство чего приводится быстрое распространение различных видео с доказательствами преступлений российской армии в Украине.
  • "Внутри россии против (чего бы то ни было, что делает российская власть — ред.) выступает буржуазная элита" типа Ксении Собчак — "русский народ считает их выродками, предателями". "У протестующих нет будущего ни в россии, ни на Западе".
  • "Победа близко", доказательством чему является контроль войск рф над территорией Херсонской области, "Мариуполь практически в руках ВС рф".
  • Рассказы о "преступлениях украинских нацистов" и воюющих на стороне Украины "наемниках", которые тоже, естественно "нацисты".

Санкции и "контрсанкции"

Эта часть методички "успокаивающая". В ней полагается объяснить рядовым чиновникам, что против россии ввели санкции не из-за войны против Украины, а из-за "независимой политики"; что санкции "слишком сильные", но они вредят не россии, а Западу, а россии идут только на пользу, да и вообще их скоро отменят.

  • "Санкции — это не последствия специальной операции россии". Их бы все равно ввели.
  • "Несоразмерность и несправедливость санкционного режима сейчас поражает". Запад ведет гуманитарную войну против россии.
  • Санкции — это война, которая идет не против руководства россии, а против простых россиян.
  • В цивилизованном мире (т.е. поддержавшем Украину — ред.) идет "преследование русских".
  • Блокирование соцсетей, в частности, Инстаграмм — это вынужденная ответная мера властей россии, и ее поддержало большинство россиян.
  • Дефолта не будет, а уход компаний из россии — "временная мера".
  • "Санкции — это новые возможности" (акцент на позитивных примерах замещения продукции ушедших компаний).
  • "Больше рассказывать о поддержке и развитии сельского хозяйства".
  • "Запад вредит санкциями самому себе". "Европа и США своими санкциями убивают вовсе не российскую, а собственную и мировую экономику".
  • "Все заявления о том, что Запад коллективно откажется от российских углеводородов и энергоносителей, несостоятельны".

Как сообщалось, психолог, волонтер Валентин Ким специально для "Телеграфа" прокомментировал смену парадигмы российской пропаганды с провалившегося мифа про "один народ" и предположил, что теперь в россиянах будут раздувать огонь ненависти к украинцам и желания уничтожить их всех.

Теги:
#Россия #Санкции #Война #Темник #методичка
Мальчика искали больше месяца
Киев
Чуда не произошло: ребенка, спасавшегося от войны на лодке, нашли погибшим
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Мальчика искали больше месяца
Чуда не произошло: ребенка, спасавшегося от войны на лодке, нашли погибшим
Дата публикации
Категория
Идеи уничтожения украинцев находят горячую поддержку среди россиян
Миф про "один народ" рушится на наших глазах, нас, увы, ждут ещё большие зверства россиян - психолог
Дата публикации
Категория
Разрушенный российскими войсками Мариуполь
Российские войска в попытках взять Мариуполь несут большие потери - военный аналитик
Дата публикации
Категория
Кипр - 5 апреля 2022 год
Украинцы на Кипре почтили память жителей Бучи и других городов Украины, убитых солдатами рф: эксклюзивные фото
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 6 апреля
Война — день 42: бои за юг и восток Украины продолжаются, россия бомбит украинские города