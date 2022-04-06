В "темниках" для российских чиновников "спецоперацию" против Украины впервые назвали "войной": в сеть слили документ

По россии распространяют методички, как правильно объяснять народу происходящее

На фоне провала плана по быстрому захвату Украины, отступления российских войск на севере и северо-востоке Украины под непрекращающимися атаками ВСУ, вскрывшейся правды о зверствах российских оккупантов в Буче и других городах Украины и постоянно ужесточающихся санкций против рф власти российской федерации решили еще сильнее идеологически обработать свое население, в первую очередь — чиновников. При этом даже в этой попытке российская пропагандистская машина дала сбой и назвала войну против Украины войной, а не "специальной операцией", как ее официально называют в россии.

В распоряжении российских журналистов оказалась методичка, которые разослали руководителям федеральных органов исполнительной власти россии. В них рассказывается, как "идеологически правильно" нужно объяснять на встречах с трудовыми коллективами войну с Украиной, а также последовавшие за этим санкции против россии.

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В 14-страничном документе, который опубликовал российский журналист Дмитрий Колезев, попунктно и широко представлена "Матрица смыслов и тезисов", которую предлагает российская власть своим гражданам, в данном случае — чиновников.

В методичке собраны и "правильно разжёваны" все ключевые месседжи российской пропаганды, а также даны "нужные" ответы на заботящие россиян вопросы (и нет, это не вопросы про убийство мирных украинцев, а намного более приземленные и близкие к холодильникам граждан рф темы типа "несправедливости" введенных против россии санкций, которые все равно россии не страшны и даже полезны и вообще скоро будут сняты и т.д.).

Методичка состоит из четырех блоков, посвященных определенным вопросам:

"Защита россии и Донбасса"

В этом блоке чиновникам предлагается пояснить, почему россия напала на Украину и довольно гармонично собраны нарративы и тезисы российской пропаганды, как то:

военная операция — превентивная мера, дабы не допустить готовящуюся Украиной полномасштабную агрессию против россии;

существовала реальная угроза применения Украиной против россии ракетного, ядерного и биологического оружия;

путин "взял на себя смелость" и встал на защиту всех россиян;

"Наше (российское — ред.) дело правое. Россия не начала войну, она заканчивает 8-летнюю войну".

Стоит отметить, что в этом и последующих разделах в качестве "доказательной базы" используется весь спектр пропаганды от манипуляций реальными фактами и приведения вырванных из контекста цитат украинских чиновников до откровенных фейков роспропаганды.

Поддержка действий путина и российской армии

По этому разделу методички руководители госорганов должны создать у своих подчиненных чиновников "стадное чувство", веру в скорую победу, одновременно чувство личной безопасности (воюют только профессионалы, вас и ваших близких не пошлют воевать, если они сами не пойдут) и указать, что "враг рядом" — внести разобщенность с теми, кто не согласен с курсом путинского режима:

Пример соцопросов, показывающих поддержку абсолютного большинства россиян действий путина и армии рф.

Массовые акции в поддержку путина и российских войск в Украине.

Российское вторжение в Украину "идет по плану, от победы к победе". Воюют только профессионалы, призыва резервистов не будет, срочники воевать не будут.

"Выступать против нашей воюющей армии (так все же война, а не "спецоперация" — ред.) — измена, предательство, подлость".

Информационная война и "победа" в ней

Здесь адресатам "темника" вменяется посеять среди подчиненных атмосферу недоверия к любой получаемой не от государства (а тем более поступающей из заграницы, из Украины) информации, а также указать на врагов внутри россии:

Против россии развязана информационная война, доказательством чему является уверенность подавляющего большинства россиян.

"Запад использует против нас откровенную ложь и обман (фейки в промышленном масштабе)", в доказательство чего приводится быстрое распространение различных видео с доказательствами преступлений российской армии в Украине.

"Внутри россии против (чего бы то ни было, что делает российская власть — ред.) выступает буржуазная элита" типа Ксении Собчак — "русский народ считает их выродками, предателями". "У протестующих нет будущего ни в россии, ни на Западе".

"Победа близко", доказательством чему является контроль войск рф над территорией Херсонской области, "Мариуполь практически в руках ВС рф".

Рассказы о "преступлениях украинских нацистов" и воюющих на стороне Украины "наемниках", которые тоже, естественно "нацисты".

Санкции и "контрсанкции"

Эта часть методички "успокаивающая". В ней полагается объяснить рядовым чиновникам, что против россии ввели санкции не из-за войны против Украины, а из-за "независимой политики"; что санкции "слишком сильные", но они вредят не россии, а Западу, а россии идут только на пользу, да и вообще их скоро отменят.

"Санкции — это не последствия специальной операции россии". Их бы все равно ввели.

"Несоразмерность и несправедливость санкционного режима сейчас поражает". Запад ведет гуманитарную войну против россии.

Санкции — это война, которая идет не против руководства россии, а против простых россиян.

В цивилизованном мире (т.е. поддержавшем Украину — ред.) идет "преследование русских".

Блокирование соцсетей, в частности, Инстаграмм — это вынужденная ответная мера властей россии, и ее поддержало большинство россиян.

Дефолта не будет, а уход компаний из россии — "временная мера".

"Санкции — это новые возможности" (акцент на позитивных примерах замещения продукции ушедших компаний).

"Больше рассказывать о поддержке и развитии сельского хозяйства".

"Запад вредит санкциями самому себе". "Европа и США своими санкциями убивают вовсе не российскую, а собственную и мировую экономику".

"Все заявления о том, что Запад коллективно откажется от российских углеводородов и энергоносителей, несостоятельны".

Как сообщалось, психолог, волонтер Валентин Ким специально для "Телеграфа" прокомментировал смену парадигмы российской пропаганды с провалившегося мифа про "один народ" и предположил, что теперь в россиянах будут раздувать огонь ненависти к украинцам и желания уничтожить их всех.