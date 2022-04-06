ЕС выбрал для новых санкций 5 российских олигархов - FT назвал фамилии
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Под санкции может попасть один из ближайших деловых партнеров путина
Евросоюз 6 апреля рассмотрит вопрос о включении в санкционный список российских олигархов Германа Грефа, Олега Дерипаски, Александра Шульгина, Аркадия Ротенберга и Саида Керимова.
Об этом сообщает Financial Times.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
Сегодня ЕС обсудит добавление Германа Грефа, главы российского Сбербанка, и олигарха Олега Дерипаски в свой санкционный список, поскольку он расширяет масштаб санкций в отношении рф после ее вторжения в Украину, сообщает издание.
Александр Шульгин, глава российской платформы электронной коммерции Ozon, Борис Ротенберг, один из ближайших деловых партнеров президента рф владимира путина, и Саид Керимов, контролирующий крупнейшую в россии золотодобывающую компанию "Полюс", также будут включены в санкционній список.
Кроме того, две дочери Путина также должны быть добавлены в санкционный список. Список не является окончательным и может измениться, прежде чем он вступит в силу.
Ранее "Телеграф" сообщал, что половина богатейших олигархов россии до сих пор не попала под санкционные ограничения.
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