ЕС выбрал для новых санкций 5 российских олигархов - FT назвал фамилии

Под санкции может попасть один из ближайших деловых партнеров путина

Евросоюз 6 апреля рассмотрит вопрос о включении в санкционный список российских олигархов Германа Грефа, Олега Дерипаски, Александра Шульгина, Аркадия Ротенберга и Саида Керимова.

Об этом сообщает Financial Times.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Сегодня ЕС обсудит добавление Германа Грефа, главы российского Сбербанка, и олигарха Олега Дерипаски в свой санкционный список, поскольку он расширяет масштаб санкций в отношении рф после ее вторжения в Украину, сообщает издание.

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Александр Шульгин, глава российской платформы электронной коммерции Ozon, Борис Ротенберг, один из ближайших деловых партнеров президента рф владимира путина, и Саид Керимов, контролирующий крупнейшую в россии золотодобывающую компанию "Полюс", также будут включены в санкционній список.

Кроме того, две дочери Путина также должны быть добавлены в санкционный список. Список не является окончательным и может измениться, прежде чем он вступит в силу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что половина богатейших олигархов россии до сих пор не попала под санкционные ограничения.