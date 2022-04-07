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Военный эксперт назвал вещь, которая остановит путина

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Санкции работают, но чтобы остановить путина нужно их усилить Новость обновлена 07 апреля 2022, 07:52
Санкции работают, но чтобы остановить путина нужно их усилить

Есть простой способ больно ударить сразу по промышленности и транспортной галузи рф

Действующие пакеты санкций, которыми все страны мира пытаются остановить агрессию кровавого диктатора владимира путина, не так эффективны, как того бы хотелось, но прекращение поставок запчастей и комплектующих больно ударит про российской экономике.

Военный эксперт Юрий Федоров считает, что это будет больнее, чем эмбарго, — рассказал он OBOZREVATEL.

По его мнению, углеводородное эмбарго может выступать фактором сдерживания россии, но глобально не лишит ее возможности продавать газ и нефть.

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Так, если ЕС откажется от российской нефти, то останутся страны Востока, а на полное эмбарго российского газа рассчитывать не стоит, поскольку обстановка на рынке ЕС тоже сложная.

Федоров подчеркивает, что в короткосрочной перспективе намного важнее оставить рф без комплектующих и запчастей: "От этого встанет промышленность, транспорт".

Транспортный коллапс, по его оценкам, может начаться в россии уже к лету.

Как сообщал "Телеграф", ранее из-за западных санкций остановился единственный завод по серийной сборке таков в рф.

Теги:
#Россия #Санкции #Эмбарго
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