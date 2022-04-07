Российским военным запретили отвечать на звонки из Украины

В российской армии проводят пропаганду

россия усиливает пропаганду среди отдельных составов военных учебных центров, в частности, российское командование запрещает принимать звонки с территорий Украины и Беларуси.

Об этом говорится в письме начальника ракетных войск и артиллерий ВС рф Михаила Матвеевского к руководителям учебных центров, сообщает ГУР МОУ.

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Согласно документу, Матвеевский требует запретить военнослужащим отвечать на звонки и сообщения с телефонных номеров с кодами +375, +380 (Беларусь и Украина). Однако если звонок был принят, то все сказанное собеседником следует воспринимать как дезинформацию, ложь и провокацию, вплоть до блокировки контакта.

За участие в войне в Украине мотивируют социальными гарантиями и повышениями выплат.

Также указано, что все украинские и другие ресурсы объявлены такими, которые распространяют недостоверную информацию.

Тем временем в рф впервые признались, что потеряли в Украине большое количество своих солдат. Песков признал, что потери значительные.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 15 марта Великобритания расширила список санкций против россии, включив в него топ-пропагандистов. Среди них: гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, главред RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев.