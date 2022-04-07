Российским военным запретили отвечать на звонки из Украины
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 470
В российской армии проводят пропаганду
россия усиливает пропаганду среди отдельных составов военных учебных центров, в частности, российское командование запрещает принимать звонки с территорий Украины и Беларуси.
Об этом говорится в письме начальника ракетных войск и артиллерий ВС рф Михаила Матвеевского к руководителям учебных центров, сообщает ГУР МОУ.
Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией
Согласно документу, Матвеевский требует запретить военнослужащим отвечать на звонки и сообщения с телефонных номеров с кодами +375, +380 (Беларусь и Украина). Однако если звонок был принят, то все сказанное собеседником следует воспринимать как дезинформацию, ложь и провокацию, вплоть до блокировки контакта.
За участие в войне в Украине мотивируют социальными гарантиями и повышениями выплат.
Также указано, что все украинские и другие ресурсы объявлены такими, которые распространяют недостоверную информацию.
Тем временем в рф впервые признались, что потеряли в Украине большое количество своих солдат. Песков признал, что потери значительные.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 15 марта Великобритания расширила список санкций против россии, включив в него топ-пропагандистов. Среди них: гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, главред RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-