россия уже открыто грозит США войной из-за поддержки Украины

Антонов "предупредил" США, что их действия по отношению к рф очень опасны и провокационны

Посол россии в Америке Анатолий Антонов пригрозил Соединенным Штатам прямым военным противостоянием, если американские власти продолжат поддерживать украинское правительство и будут и далее снабжать Украину вооружением и военной техникой.

Об этом политик заявил в интервью изданию Newsweek.

Антонов считает, что западные государства, которые помогают Украине защищаться от путинских войск, отправляя оружие и боеприпасы, только провоцирует "дальнейшее кровопролитие". Политик продолжает настаивать на том, что в Украине якобы притесняют русскоговорящих, и эта "спецоперация" нужна для того, чтобы "остановить геноцид, учиненный киевским режимом"

"Предупреждаем, что такие действия опасны и провокационны, так как направлены против нашего государства. Любая поставка вооружения и военной техники с Запада, осуществляемая через территорию Украины, является законной военной целью для наших (российских) Вооруженных Сил" — добавил Антонов.

Отметим, что это не первые угрозы со стороны россии миру. Ранее глава МИД рф сергей лавров заявил, что армия рф будет уничтожать любые военные грузы, которые будут заезжать на территорию Украины. Более того, он отметил, что целью оккупантов будут любые грузы, которые россия посчитает военными.

Также "угрозами" отличился и бывший российский премьер-министр и экс-президент рф Дмитрий Медведев. Он заявил, что все санкции Кремль воспринимает как акт агрессии.

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Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что противник перебрасывает войска на Донбасс и пытаются мобилизировать резервистов. Однако сил для полноценного наступления у оккупантов нет.