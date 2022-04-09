Укр

Россиянина оштрафовали на 30 тысяч за цитату путина

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
451
Артур Дмитриев вышел на протест против войны с цитатой из речи путина Новость обновлена 09 апреля 2022, 13:08
Артур Дмитриев вышел на протест против войны с цитатой из речи путина

Фразу сочли дискредитирующей российскую армию.

В российском Санкт-Петербурге задержали активиста Артура Дмитриева, который вышел на пикет з листом А4 с цитатой кровавого диктатора владимира путина о войне. Слова на листе сочли такими, которые дискредитируют российскую армию.

Об этом в субботу, 9 апреля, сообщил Telegram-канал "ОВД-Инфо".

Оперативно о главном – в нашем Telegram

Сообщается, что Артура Дмитриева за одиночный пикет задержали днем ранее и сразу доставили в отдел полиции № 49 города Санкт-Петербург. У него при себе был лист бумаги з цитатой: "Война принесла столько горя, что забыть это невозможно, нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы".

Эту фразу правоохранители и суд сочли такой, что дискредитирует армию России и оштрафовали активиста на 30 тысяч рублчей.

Все бы ничего, если бы эта цитата не была из речи президента владимира путина, посвященной 75-летию победы во Второй мировой войне.

К слову, перед судом Дмитриев провел ночь в отделе, хотя статья о дискредитации вооруженных сил РФ, по которой на него составили протокол, не подразумевает ареста и задерживать по ней больше чем на три часа — нельзя.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известного российского рэпера Ивана Дремина (выступающего под псевдонимом Face), который публично осудил политику владимира путина, признали иноагентом.

Теги:
#Протест #Россия #Арест #Война #Владимир Путин
Глава государства продолжает поиск стран-гарантов
Мир
Зеленский назвал еще две страны, которые могут стать гарантами безопасности Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Глава государства продолжает поиск стран-гарантов
Зеленский назвал еще две страны, которые могут стать гарантами безопасности Украины
Дата публикации
Категория
Россияне ударили по тем, кто надеялся эвакуироваться в безопасное место
В Евросоюзе определили виновных в атаке на вокзал Краматорска
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Зеленский: лидер страны ЕС потребовал доказательств, что "резня в Буче" не была постановкой
Дата публикации
Категория
Ле Пен опережает Макрона всего лишь на несколько пунктов
Из-за войны в Украине Макрон может проиграть выборы подруге путина: что пошло не так
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 9 апреля
Война – день 45: россия цинично убивает мирное население и наступает на Донбассе (онлайн)