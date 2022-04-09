Россиянина оштрафовали на 30 тысяч за цитату путина

Фразу сочли дискредитирующей российскую армию.

В российском Санкт-Петербурге задержали активиста Артура Дмитриева, который вышел на пикет з листом А4 с цитатой кровавого диктатора владимира путина о войне. Слова на листе сочли такими, которые дискредитируют российскую армию.

Об этом в субботу, 9 апреля, сообщил Telegram-канал "ОВД-Инфо".

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Сообщается, что Артура Дмитриева за одиночный пикет задержали днем ранее и сразу доставили в отдел полиции № 49 города Санкт-Петербург. У него при себе был лист бумаги з цитатой: "Война принесла столько горя, что забыть это невозможно, нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы".

Эту фразу правоохранители и суд сочли такой, что дискредитирует армию России и оштрафовали активиста на 30 тысяч рублчей.

Все бы ничего, если бы эта цитата не была из речи президента владимира путина, посвященной 75-летию победы во Второй мировой войне.

К слову, перед судом Дмитриев провел ночь в отделе, хотя статья о дискредитации вооруженных сил РФ, по которой на него составили протокол, не подразумевает ареста и задерживать по ней больше чем на три часа — нельзя.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известного российского рэпера Ивана Дремина (выступающего под псевдонимом Face), который публично осудил политику владимира путина, признали иноагентом.