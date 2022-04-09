Украина получит статус кандидата в ЕС совсем скоро: вице-премьер назвала срок

Правительство ожидает предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС летом

Украина получит статус кандидата на вступление в Европейский Союз уже в июне 2022 года.

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Об этом в субботу, 9 апреля, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на своей странице в соцсети.

"Украина получила анкету о членстве в ЕС. Мы уже провели большую подготовительную работу, поэтому готовы двигаться быстро. Ожидайте, что получите статус кандидата в июне. Это часть нашего обновления и победы над российским агрессором, который хочет переломить демократический курс Украины", — написала она.

Публикация чиновницы в соцсети

Следует отметить, что ожидание Стефанишиной связано с тем, что именно в июне планируется проведение саммита лидеров Европейского Союза, которые могут поддержать соответствующее решение.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально заявила, что члены Еврокомиссии планируют подготовить вывод о членстве Украины в Европейском Союзе уже этим летом.