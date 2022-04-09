"Осталось только лизать": в сети издеваются над российским комиком, который боится выступить против войны

Артист призвал публику "не обесценивать его" за его выбор

Известный российский комик Нурлан Сабуров, выступая в Лос-Анджелесе, признался, что боится высказываться о зверствах российской армии в Украине. Видео с выступления опубликовал один из зрителей, обратившийся к артисту.

Почему России не выиграть войну против Украины?

Об этом на своей странице в соцсети написал эксперт-политолог Юрий Романенко.

"Все эти русские комики, Камеди, клабы засунули языки в жопу. Галкин оказался человеком и не побоялся назвать вещи своими именами, а Нурбаны Сабуру и что с ним все. Только теперь лизать осталось", — говорится в тексте сообщения.

Публикация Юрия Романенко в соцсети

В комментариях под публикацией пользователи сети позицией комика возмущены и даже сравнивают его со скандальным российским актером Алексеем Паниным, который с первых дней войны высказался в поддержку Украины и осудил руководство россии, мол, "яйца у него больше".

Есть и такие, кто упомянул об украинских артистах, большинство из которых в настоящее время находятся в россии, и умалчивают о боевых действиях на украинских землях.

Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети появился эффектный видеоролик по поводу потерь россиян на войне Украины, который был смонтирован после громкого признания пресс-секретаря президента россии дмитрия пескова по поводу огромных потерь российской армии.