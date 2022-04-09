"Элита" посыпалась: российские десантники массово отказываются воевать

Десантники не хотят ехать в Украину даже под угрозой тюрьмы

До 60 десантников из российского Пскова отказались участвовать в войне в Украине, даже несмотря на риск уголовного преследования.

Об этом сообщают росСМИ, передает The Insider.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Отмечается, что эти десантники уже воевали против украинцев, после чего их вывезли в Беларусь, а затем вернули в место постоянной дислокации в Псков. Военнослужащим сейчас угрожают уголовным преследованием за дезертирство или невыполнение приказа.

"Воздушно-десантные войска россии понесли тяжелые потери в Украине, что подорвало их прежний "элитный" статус", — пишет издание.

По его данными, сейчас российские командиры не принимают рапорты на увольнение, поэтому многие представляют их через военную прокуратуру.

Стоит отметить, что российские войска понесли тяжелые потери с тех пор, как они начали вторжение в Украину, и во многих сообщениях говорится, что их моральный дух ухудшается. Недавно пресс-секретарь путина дмитрий песков сделал редкое откровенное признание в эфире Sky News, что россия понесла "значительные потери в войсках, и это огромная трагедия для нас".

После громкого заявления дмитрия пескова, в россии его сочли предателем.