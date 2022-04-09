Сирийский опыт не поможет: военный эксперт разнес нового командующего оккупантами
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1522
Николай Белесков оценил нового командующего вторжением в Украину Дворникова
Военный эксперт Николай Белесков высказался относительно назначения нового генерала армии рф Александра Дворникова командующим силами вторжения в Украину.
В своем Telegram Белесков отметил, что большой опыт генерала, который отличился в боевых действиях в Сирии, не является сильным показателем на данном этапе войны в Украине.
Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram
Так, военный эксперт выделяет две причины, по которым полученный Дворниковым опыт в Сирии не универсален:
- через Сирию прошли все командующие округами и начальники штабов округов ВС рф;
- в Сирии не воевали две стороны, которые имели тяжелое вооружение, как это между Украиной и россией — противостояние было между неравноценными сторонами, одна из которых имела авиацию (рф), а другая имела более легкое оружие (разного рода "повстанцы").
Кроме того, из всех командующих округами Вооруженных сил рф именно Дворников больше всего отличался в плане интенсивности подготовки в Южном ПО, которым он командовал с 2016 года. В дополнение к учениям "Кавказ", которые каждые 4 года каждый учебный год округ завершал масштабными командно-штабными учениями.
"Дворников, в том числе даже гонял командующих армией своего округа – чтобы не расслаблялись", — отмечает Белесков.
Здесь есть одно "но". По словам эксперта, мы увидели за первые 40 дней войны, что есть разница между наиболее интенсивными учениями мирного времени и реальной войной. В том числе подчиненные Дворникова – покойный Яков Резанцев, погибший в легендарной Чернобаевке, и российский генерал-лейтенант Николай Зусько — оказались не такими крутыми на практике.
Добавим, что на российско-украинской войне Зусько, родом из Волыни, командовал неудачным наступлением на Николаев, Вознесенск и Южноукраинскую АЭС, потеряв многие войска и технику. В конце марта стало известно, что Зусько свои же сняли с должности и арестовали.
Ранее "Телеграф" сообщал, что, несмотря на неудачные попытки российской федерации захватить украинскую столицу — город Киев, она решила изменить тактику и сосредоточить свои силы на других направлениях.
- Дата публикации
-
- Категория
-