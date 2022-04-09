Укр

россия в открытую признается в пиратстве: новый инцидент в Азовском море

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Украинский сухогруз "Апачи" Новость обновлена 09 апреля 2022, 21:32
Украинский сухогруз "Апачи"

В Азовском море был обстрелян украинский сухогруз "Апачи"

В пятницу вечером, 8 апреля, украинский сухогруз "Апачи" был обстрелян российским военным кораблем.

Об этом заявили в Минобороны россии, сообщает "Телеграф".

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Сухогруз якобы "попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт Мариуполя для эвакуации "Азова".

"Для блокирования нарушителя был открыт огонь на поражение. В результате прямого попадания на судне произошло возгорание, потушенное силами экипажа. После досмотра судно конвоируется в порт Ейск", — заявил представитель Минобороны рф конашенков.

Украинская сторона об этом случае еще не сообщала.

Ранее сообщалось, что 9 марта стало известно, что российские оккупанты захватили гражданское спасательное судно "Сапфир" в территориальных водах острова Змеиный. Судно двигалось в порт Одессы и выполняло гуманитарную миссию по спасению людей.

Теги:
#Пиратство #Азовское море #Мариуполь #Армия РФ
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