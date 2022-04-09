Укр

В россии ученики написали донос на учительницу, рассказывавшую им про доносы

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
930
Учительница английского Надежда Чеснокова Новость обновлена 09 апреля 2022, 22:14
Учительница английского Надежда Чеснокова

Надежда Чеснокова критиковала войну в Украине

Россияне прозревают. Учительница английского языка Надежда Чеснокова из Архангельска может сесть в тюрьму на срок до трех лет за то, что рассказала своим ученикам о доносах на учителей в 2014 году, а также критиковала войну в Украине. В свою очередь "Павлики Морозовы" донесли на преподавательницу.

Об этом сообщает Telegram-канал "Фашик Донецкий".

Ученики написали донос на учительницу, рассказывающую, как в 2014 году, во время крымских событий студенты писали доносы на учителей.

"Затем Чеснокова попросила выйти из класса тех, кто за россию. Никто не вышел, но часть студентов после пожаловались своим классным руководителям. Те обратились в администрацию, а оттуда сообщили в полицию", — передают росСМИ.

На преподавательницу могут возбудить дело по статье 207.3 УК рф. А это до 3 лет лишения свободы.

Напомним, что похожая ситуация с другой учительницей английского языка случилась в Пемзе. На учителя завели уголовное дело по статье о "фейках". Ранее правду о выживании в россии в нынешних реалиях рассказала москвичка.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Архангельск
Борис Джонсон и Владимир Зеленский
Украина
Украине - оружие, россии - санкции: о чем говорили Зеленский и Джонсон в Киеве
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Борис Джонсон и Владимир Зеленский
Украине - оружие, россии - санкции: о чем говорили Зеленский и Джонсон в Киеве
Дата публикации
Категория
Ирина Верещук
Состоялся третий обмен пленными: домой возвращаются 26 украинцев
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Борис Джонсон
Джонсон прибыл в Киев и встретился с Зеленским: итоги
Дата публикации
Категория
Боевая техника орков стала на украинских землях обычным металлоломом
Огромная часть войск оккупантов уже небоеспособна - CNN узнал детали
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 9 апреля
Война – день 45: россия цинично убивает мирное население и наступает на Донбассе (онлайн)