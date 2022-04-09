В россии ученики написали донос на учительницу, рассказывавшую им про доносы

Надежда Чеснокова критиковала войну в Украине

Россияне прозревают. Учительница английского языка Надежда Чеснокова из Архангельска может сесть в тюрьму на срок до трех лет за то, что рассказала своим ученикам о доносах на учителей в 2014 году, а также критиковала войну в Украине. В свою очередь "Павлики Морозовы" донесли на преподавательницу.

Об этом сообщает Telegram-канал "Фашик Донецкий".

Ученики написали донос на учительницу, рассказывающую, как в 2014 году, во время крымских событий студенты писали доносы на учителей.

"Затем Чеснокова попросила выйти из класса тех, кто за россию. Никто не вышел, но часть студентов после пожаловались своим классным руководителям. Те обратились в администрацию, а оттуда сообщили в полицию", — передают росСМИ.

На преподавательницу могут возбудить дело по статье 207.3 УК рф. А это до 3 лет лишения свободы.

Напомним, что похожая ситуация с другой учительницей английского языка случилась в Пемзе. На учителя завели уголовное дело по статье о "фейках". Ранее правду о выживании в россии в нынешних реалиях рассказала москвичка.