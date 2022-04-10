"Какой танк? Где я его возьму, нах*й?": оккупант признался жене насчет вранья командования

Россияне обманывают вышестоящее руководство, чтобы получить деньги

Некоторые российские солдаты, уже 46-й день подряд терроризирующие Украину, признаются, что их командиры "рисуют" победы над украинской армией на бумаге, чтобы солдаты получали вознаграждение. Об этом один из оккупантов признался в разговоре со своей супругой, отметив, что никакой техники ВСУ не уничтожал, хотя докладывается об обратном.

Аудио перехвата разговора опубликовала пресс-служба СБУ в воскресенье, 10 апреля.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

По словам солдата, его начальник подал документы на вышестоящее руководство, в которых указал, что подчиненный справился с уничтожением украинского танка. Когда жена его спрашивает, действительно ли так обстояло дело, мужчина тут же начинает смеяться.

"Командир подал документы якобы я танк подбил нах*й, — объясняет он. — Какой танк? Где я его возьму, нах*й?"

При этом он подчеркивает, что ложь командира обойдется не наказанием, а денежным вознаграждением, ведь в россии не проверяют подобную информацию на достоверность. А значит оккупант может рассчитывать на сто тысяч рублей — за якобы нанесенный ущерб украинской армии.

Жена солдата весьма эмоционально отреагировала на подобное "пополнение" семейного бюджета, использовав для этого матерщину.

Предупреждаем: на записи присутствует много нецензурной лексики!

В СБУ подчеркнули, что подобные разговоры лишь лишний раз служат доказательством, что вранье и создание фейков являются национальной идеей всего российского народа.

Напомним, ранее мы писали о том, как матери оккупантов начинают подозревать, что не все так гладко, как им сообщают по телевизору. Поэтому начинается "договорняк" с военкоматами и упрашивание военных поскорее сложить оружие и вернуться домой живым.

Также "Телеграф" публиковал перехват разговора, в котором российский захватчик критикует свою власть и высказывает недовольство путиным.