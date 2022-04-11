"Зиганул" на Чемпионате Европы: как 15-летний российский гонщик поплатился за нацистское приветствие

15-летнего россиянина выгнали из команды и начали расследование

Молодой российский гонщик Артем Северюхин, который продемонстрировал нацистское приветствие во время церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы по картингу, из-за своей выходки, похоже, поставил крест на своей международной карьере.

Северюхин выступил под флагом Италии из-за санкций против россии. Став победителем на стартовом этапе Чемпионата Европы в Портимау (Португалия), во время награждения 15-летний Артем ударил кулаком в грудь и вытянул правую руку вперед. Этот жест в мире называют приветствием Гитлера, то есть нацистским приветствием "римский салют".

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У самого спортсмена его поступок вызвал настоящее увлечение и хохот, однако поступок россиянина жестко осудили болельщики в соцсетях, но и этим не обошлось.

Команда Северюхина Ward Racing объявила о расторжении с ним контракта, тем самым осудив поступок парня. А Международная автомобильная федерация которую в сети призывали 15-летнего Артема дисквалифицировать, уже сообщила, что начала расследование по этому делу.

Ранее Северюхин заявил, что не видит ничего страшного в своем поступке: "Кто-то увидел в моих действиях нехороший жест, однако это не так. Я только поблагодарил. Я — россиянин, я из россии и за свою страну". Однако, столкнувшись с серьезными последствиями своей выходки, Северюхин начал извинятся.

Сейчас 15-летний российский гонщик утверждает, что хотел лишь изобразить популярный итальянский жест благодарности, а почему рука полетела "от сердца к солнцу", он объяснить не может.

Украинский гонщик Иван Пеклин потребовал у руководства автоспорта применить санкции к юному "путенцу".

"Пока тысячи людей умирают в моей стране от рук российских захватчиков, пока кто-то говорит, что спорт – вне политики, мы можем видеть поведение российского гонщика на подиуме чемпионата Европы. Я призываю ФИА к действиям", – сказал Пеклин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети разнесли новую песню Ирины Федишин о трагедии в Буче, обвинив в незнании истории о Второй мировой войне и фашистах.