Роспропаганда "оживила" убитого под Киевом экс-нардепа Ржавского

Бывшего нардепа россияне убили в Буче на территории его собственного дома еще 27 марта.

Российские военные в Буче застрелили бывшего нардепа Александра Ржавского, не скрывавшего своих пророссийских взглядов. Спустя почти 2 недели после убийства, 11 апреля, пропагандистский сайт "РИА Новости" опубликовал серию материалов, из которых может показаться, что Ржавский все еще жив.

На это обратил внимание украинский политолог Евгений Магда в Facebook.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

"О медиаблевоте. РИА "Новости" выдало сегодня вечером ряд новостей об Александре Ржавском (убитого оккупантами в Буче), которые могут создать впечатление, будто он жив. Извините, скринов и ссылок на это г@вно не будет, поверьте мне на слово…", — написал политолог.

Речь идет о публикации российскими пропагандистами аудиозаписей разговора с Ржавским, где он откровенно поддерживает Россию, говорит, что Украине не место в Европейском Союзе и НАТО, рассказывает о "националистах" и других тезисах, которые так любят публиковать прокремлевские СМИ. При этом никакого намека на то, что Александр Ржавский в его же собственном доме был цинично застрелен российскими военными, нет.

Вот как выглядят публикации пропагандистов о Ржавском 11 апреля:

Семья Александра Ржавского в Facebook опубликовала свою позицию по поводу гибели бывшего нардепа. Она четко обозначила, что его убил российский оккупант во дворе его дома в Буче, а семья была вынуждена там его и похоронить.

Стоит отметить, что Александр Ржавский был нардепом в Верховной Раде III созыва, кроме того, дважды баллотировался на президентских выборах 1999 и 2004 годов. С 2018 года возглавлял политическую партию "Єдина родина". С начала военного наступления россиян на Украину экс-нардеп на собственных страницах писал, что якобы россияне наносят удары по складам поставленного Западом оружия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Мотыжине Киевской области состоялись похороны главы местного сельсовета Ольги Сухенко и ее мужа Игоря и сына Александра. Все они были убиты во время российской оккупации и небрежно похоронены в стихийной могиле на окраине населенного пункта.