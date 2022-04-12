путин "собрался" на Луну: в соцсетях истерика

Люди уже просят предупредить инопланетян о жестокости россиян

Российский кровавый диктатор владимир путин заговорил о возобновлении лунной программы российской федерацией. Об этом политик заявил во время встречи со своим пособником Александром Лукашенко на космодроме "Восточный", что в Амурской области.

Информацию, которую передает Telegram-канал "360tv", уже начали откровенно высмеивать пользователи различных соцсетей.

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Следует отметить, что среди грандиозных планов путина — запуск космического аппарата "Луна-25". Кремлевский диктатор надеется, что россию в таких начинаниях поддержит Беларусь, чтобы сформировать "совместную инфраструктуру в космической сфере".

Также в рф собираются расширить количество отечественных спутников на орбите. Такое решение может быть связано со множеством ограничений интернет-связи, которые начались в россии после полномасштабного вторжения в Украину.

Однако, разумеется, гвоздем обсуждения множества людей стал анонс полета россиян на Луну. Многие желают, чтобы в корабль посадили самого путина и устроили ему полет в один конец. Другие же просят предупредить инопланетян о том, что российские граждане очень жестоки и могут грабить, издеваться и убивать.

Напомним, что из последних событий также яркий отклик у интернет-пользователей вызвало повреждение железнодорожных путей в Белгородской области. Юзеры уже вовсю шутят о том, что партизаны "Белгородской народной республики" приложили свою руку к подобному развитию событий.

Кроме этого "Телеграф" сообщал, как в сети отреагировали на внезапный приезд Бориса Джонсона в Киев.