россия будет считать транспорты США и НАТО с оружием для Украины военными целями

В рф сделали еще одно громкое заявление касаемо поставок оружия Западом

В россии заявили, что отныне американо-натовские транспорты с прибывающими в Украину вооружениями будут считать законными военными целями.

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Об этом в среду, 13 апреля, сообщил заместитель министра иностранных дел сергей рябков, прокомментировав поставки вооружения в Украину.

"Выводим американцев и других западников на понимание того, что попытки замедлить нашу спецоперацию, нанести максимальный ущерб российским контингентам и формированию "ДНР" и "ЛНР" будут жестко прекращаться ", — заявил российский чиновник.

Кроме этого, рябков предупредил, что теперь руководство российской федерации будет рассматривать американо-натовские транспорты с вооружениями, которые движутся украинскими территориями как "законные военные цели".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Соединенные Штаты Америки заявили о готовности рассмотреть вероятность поставки Украине вооружения средней дальности для проведения боевых ударов по аэродромам, расположенным в России.

Также напомним, что накануне в Вашингтоне заявили, что планируют выделить украинской армии еще один пакет финансовой помощи в сумме 750 миллионов долларов.