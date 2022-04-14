Что-то странное: необычную активность правительственных самолетов рф заметили в сети

В сети уже поползли разговоры о кончине путина

Пользователи сети заметили, что российская правительственная авиация начала весьма активные перемещения из Москвы в неизвестном направлении. В четверг, 14 апреля, на 50-й день полномасштабного вторжения рф в Украину, минимум шесть официальных бортов покинули российскую столицу, не имея официально заданного конечного пункта остановки.

Об этом сообщают различные СМИ, ссылаясь на данные специального сайта Flightradar24.

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С небольшим промежутком во времени из воздушного пространства Москвы вылетело три Ту-154М, а также Ан-148, Ту-214 и, что самое главное, Ил-96-300. Последний борт имеет ту же марку, которую приписывают личному правительственному борту кровавого диктатора владимира путина.

Чуть позже столицу покинул еще один "Туполев" — на этот раз 204-300.

Следует напомнить, что Ил-96-300 порой называют "самолетом судного дня". Такую славу борт снискал из-за наличия всевозможных удобств и средств защиты. Считается, что на этом самолете путин способен поддерживать связь с другими президентами, а также имеет доступ к "красной кнопке" для запуска ядерного оружия.

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Вскоре также внимание пользователей сети привлекла и активность бортов, принадлежащих руководству компании "Газпром". Практически в одно время из разных концов россии коммерческие борта, связанные с этой фирмой, поднялись в воздух.

Дополнительно сообщается, что из серой зоны в воздух также поднялся вертолет скорой помощи. Подозревается, что он мог отправиться на территорию какого-то из засекреченных объектов рф.

UPD от 17:40. В сети предполагают, что большинство самолетов направляются в сторону Мурманска. Добавилось, к слову, еще несколько авиасудов. Туда же, судя по всему, направился и ранее упомянутый вертолет скорой помощи.

В интернете уже начали разгонять теории о возможной скоропостижной кончине путина на территории бункера, однако никакой фактической подоплеки под собой подобные разговоры не несут. При этом активность правительственной авиации рф все же остается весьма подозрительной.

Напомним, что ранее также появилась информация о вероятной болезни главы Минобороны рф Сергея Шойгу — якобы тот попал с серьезным инфарктом в реанимацию. Предполагается, что подобный недуг у российского чиновника возник не по естественным причинам.