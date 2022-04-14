"Списанные броники — для списанных россиян": в сети истерика из-за амуниции оккупантов

Ткань в бронежилетах прогнила, а пластины проржавели.

Российских военнослужащих, которых отправляют воевать в Украину, обеспечивают списанным снаряжением, которое вообще непригодно к использованию. Пользователи сети уже откровенно смеются над словами о "второй армии мира".

Об этом в четверг, 14 апреля, сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

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Украинские военные обнаружили целую машину с бронежилетами, которые должны были выдать российским солдатам, которыми доукомплектовывают подразделения вражеской армии с наибольшими потерями. Проблема в том, что все бронежилеты непригодны к использованию и больше похожи на списанный хлам, чем на вещи, способные спасти жизнь.

"12 марта, российская железная дорога доставила "новобранцам" груз с 5006 единицами бронежилетов. По прибытии груза выяснилось, что ткань бронежилетов практически полностью сгнила, а металлические бронепластины проржавели", — сообщили в Генштабе.

Судя по документам, которые были найдены среди бронежилетов, их сняли с "длительного хранения", где они несколько лет лежали в условиях высокой влажности. Как на такую амуницию реагировали российские оккупанты – вопрос открытый.

Пользователи сети по поводу такого обеспечения "второй армии мира" уже просто хохочут. Некоторые предположили, что поэтому россияне и прибегают к мародерству на территории Украины, ведь их руководство не способно предоставить даже самые необходимые вещи, не говоря уже о чем-то элементарном.

Напомним, что за 50 дней войны оккупационные войска в Украине потеряли уже более 500 танков. Что касается общих потерь в технике, то ее количество перевалило за 2,8 тысячи.

Как сообщал "Телеграф" ранее, 13 апреля в сети появилась информация о том, что украинские военные нанесли удар крылатыми ракетами "Нептун" по ракетному крейсеру "Москва", из-за чего тот получил масштабные повреждения. В России позже заявили, что на корабле произошел пожар, из-за которого сдетонировал боекомплект.