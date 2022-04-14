Раздал все деньги, потому что хочет выжить: российские оккупанты говорят родным, что боятся мародерить в Украине

Оккупанты забирали у украинцев доллары, золото, украшения, но расплата не заставила себя долго ждать.

Российские оккупанты на 50-й день войны в Украине начали понимать, что за мародерство их ждет жестокая расплата. А некоторые из них вообще заговорили о том, что чувствуют себя обреченными на смерть из-за воровства.

Об этом свидетельствуют разговоры оккупантов, которые перехватила Служба безопасности Украины.

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Так, один из российских военных в разговоре со своей женой сказал, что очень хочет выжить на войне с Украиной, а потому раздавал все награбленное другим.

"Я все те деньги раздал, все доллары и гривны. Просто ходил, раздавал, сигареты по 100 долларов покупал. Здесь просто несколько человек, их или снарядом е*нуло, или ранеными забрали, кто много здесь украл", — отметил россиянин.

В СБУ отмечают, что этот россиянин хоть с опозданием, но усвоил урок, что воровать нельзя.

"Следующее знание, которое ему не помешает осознать: не стоит с оружием врываться в чужую страну. Это тоже наказывается. СБУ продолжает работу по документированию преступлений российских оккупантов, чтобы ни одно из них не осталось безнаказанным", — резюмировали в ведомстве.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские кибервоины создали онлайн-карту российских мародеров, которые грабили украинцев в Киевской области, а затем отправляли награбленное домой из Беларуси. Все их персональные данные вместе с местами проживания нанесли на карту, доступную всем пользователям сети.