"Русский мир" это пустая идея - российский социолог

"Русский мир" не несет ничего. Никаких вариантов, никаких перспектив

Главенствующая сейчас в российской федерации идея "русского мира" не предлагает никаких вариантов и перспектив, в головах россиян осталась только вылившаяся в кровопролитную войну против Украины грубая сила и фундаментальная обида на весь мир.

Такое мнение выразил российский социолог Григорий Юдин в интервью российской журналистке Евгении Гордеевой, отрывок которого опубликован в инстаграм Юрия Дудя

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

"Большая проблема со всем этим "русским миром" состоит в том, что это – пустая идея. Империя должна что-то нести. "Русский мир" не несет ничего. Никаких вариантов, никаких перспектив культурного развития, там нет ничего. Любой человек, заинтересованный в распространении русского влияния, понимает, что позиция страны достигается с помощью достижения какой-то гегемонии. Под гегемонией понимается ситуация, когда страна что-то предлагает, что для других кажется привлекательным – они начинают включаться в это, верить в это и распространять", — отмечает Юдин.

При этом он констатирует, что в россии это в какой момент "просто отрезало".

"Это простая идея, что людей не надо завоевывать пушками, что им нужно что-то предлагать, как-то перестала появляться во множестве голов. Ну, потому что, видимо, она несовместима с этой фундаментальной обидой на весь мир", — высказал предположение социолог.

Он отметил, что простое понимание того, что укреплять свое влияние можно только путем нахождения общего языка, понимания проблем и чаяний других и осознания, что можно предложить другим, "перестало быть всем интересно".

"И осталась только грубая сила. С помощью грубой силы никакой мир построить невозможно", — подытожил Юдин.

Ранее о том, что собой представляет "русский мир" и почему он неприемлем для украинцев, рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.