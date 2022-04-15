Укр

россия грозит США "непредсказуемыми последствиями" из-за Украины — The Washington Post

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Америка продолжает помогать Украине присылая ей мощное вооружение Новость обновлена 15 апреля 2022, 11:57
Америка продолжает помогать Украине присылая ей мощное вооружение

Украинская армия систематически получает серьезное подкрепление для борьбы с оккупантами

россия требует от Соединенных Штатов Америки прекратить вооружать Украину, угрожая "непредсказуемыми последствиями".

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Об этом говорится в официальной дипломатической ноте по Москве, с копией которой ознакомилась The Washington Post.

Публикация западного издания
Публикация западного издания

По словам анонимного высокопоставленного чиновника из администрации американского президента, соответствующий документ поступил после того, как Джо Байден решил провести резкое расширение спектра оружия, которое Вашингтон отправляет в Украину.

"То, что россияне говорят нам в частном порядке, — это сродни, что мы говорили миру публично — что огромный объем помощи, которую мы оказываем нашим украинским партнерам, оказывается чрезвычайно эффективным", — рассказал подробнее собеседник.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США продолжают помогать Украине мощным оружием, однако их запасы понемногу завершаются, а для восстановления количества вооружения на складах Америке требуется не менее 3-4 лет.

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#США #Россия #Оружие
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