Укр

У путина озвучили "первостепенную задачу" войны в Украине

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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дмитрий песков Новость обновлена 15 апреля 2022, 13:35
дмитрий песков

Представитель кремля подчеркнул, что все цели "спецоперации" будут выполнены

Спикер кровавого президента россии дмитрий песков заявил, что "главной задачей" войны в Украине является уничтожение "националистических батальонов".

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Соответствующее заявление пресс-секретарь лидера российской федерации сделал в пятницу, 15 апреля, пишет "Комсомольская правда".

Кроме того, он добавил, что в кремле даже нет сомнений, что все задачи так называемой "специальной военной операции" россии в Украине будут выполнены в обязательном порядке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне спикер российского лидера владимира путина выступил с заявлением по поводу очередного раунда переговоров с представителями украинской делегации. песков объяснил, что встреча лидеров может состояться, ведь путин никогда в ней не отказывал, однако для ее проведения российскому лидеру нужно подготовиться.

Также напомним, что представители российских властей публично позволяют себе заявлять, что Киев нужно бомбить и отмечать, что если убьют президента Зеленского, то "туда ему дорога". Об этом на одном из телеканалов россии заявил депутат госдумы сергей миронов.

Теги:
#Россия #Война #Песков #Задача
дмитрий песков
Новости России
У путина озвучили "первостепенную задачу" войны в Украине
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