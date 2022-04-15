В Кремле показали "доходы и имущество" путина: со старой "Волгой" и прицепом не расстается

За год российский президент заработал всего 10 миллионов рублей.

В сети появилась декларация российского президента Владимира Путина за 2021 год. Судя по данным документа, кровавый диктатор за год заработал чуть больше 10 миллионов рублей, а из имущества у него только квартира, гараж, автомобиль "Волга" и прицеп "Скиф".

Такую информацию в пятницу, 15 апреля, массово растиражировали российские СМИ со ссылкой на сайт Кремля.

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Отмечается, что доход Путина за 2021 год составил всего 10 202 616 рублей. Из задекларированного имущества по-прежнему квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м, две раритетные "Волги" (ГАЗ М21), внедорожник "Нива" и прицеп "Скиф".

Кроме того, в пользовании российского президента – квартира на 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. метров. Все указанные объекты размещаются в России.

Если сравнивать с данными за прошлый год, то в декларации Путина изменилась только сумма дохода – в 2021 году он заработал на 208 тысяч рублей больше, если сравнивать с данными за 2020 год. Что касается имущества, то все осталось без изменений — несколько лет подряд Путин декларирует те же квартиры, "Волги", прицеп и внедорожник "Нива".

Декларация Путина

Учитывая, как живет ближайшее окружение Путина, то такие данные в декларации российского президента вызывают по меньшей мере удивление. Кстати, его пресс-секретарь Дмитрий Песков за год заработал больше, чем сам президент. Его доход составил 14,5 миллионов рублей. При этом жена Пескова – Татьяна Навка – за год заработала в 15 раз больше (218,5 млн рублей).

Следует отметить, что в сети неоднократно всплывали факты об элитной собственности Владимира Путина. Ранее сообщалось, как выглядит "дворец" российского президента на побережье Черного моря, недалеко от Геленджика. Также была информация, что Путин владеет собственным самолетом, недавно вылетевшим из Москвы в неизвестном направлении.