"Насилуй украинских баб": журналисты нашли пару россиян, где жена призывала мужа к издевательствам

Оккупант получил в Украине огнестрельное ранение.

Журналистам удалось узнать имена и информацию о семье российского оккупанта, которого жена призвала насиловать украинских женщин. Выяснилось, что пара живет в оккупированном Крыму и воспитывает общего ребенка.

Об этом идет речь в совместном расследовании "Схем" и "Радио Свобода".

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Так, 12 апреля СБУ обнародовала фрагмент разговора российского военного с супругой. Женщина призвала мужчину "насиловать украинских баб".

Диалог супругов выглядел так:

– Да, ты давай там, украинских баб насилуй, да? И мне ничего не говори. Понятно? (смеется – ред.), – говорит женщина своему мужу-захватчику.

– Насиловать и тебе ничего не говорить? – отвечает он своей жене.

– Да, чтобы я ничего не знала. А че? (смеется – ред.).

– Можно, да?

– Да, разрешаю. Только защищайся (пользуйся презервативами – ред.)!

– Хорошо.

Что известно о паре "насильников"?

Как выяснили журналисты, воевавшего против Украины россиянина зовут Роман Быковский, а его жену — Ольга Быковская (Пинясова). Муж был срочником Росгвардии, после чего служил в полку, участвовавшем в оккупации Крыма. С началом наступления на Украину он ворвался в Херсонскую область, где получил ранения.

Оба россиянина родом из Орловской области, но в 2018 году они переехали в Крым. Пара воспитывает 5-летнего сына.

Судя по профилю "ВКонтакте", жизненное кредо Ольги Быковской: "Научитесь никому ничего не рассказывать. Вот тогда все будет хорошо". А главное в жизни женщины, которая советовала своему мужу "насиловать украинских баб" — это "семья и дети".

Страница Ольги Быковской в соцсети "Вконтакте"

О Романе Быковском известно, что он как минимум с 2016 года служил в войсках нацгвардии РФ и принадлежал к рядам Оперативной дивизии особого назначения им. Ф.Э. Дзержинского, которая считается элитным военным соединением Войск национальной гвардии России. После вторжения в Украину россиянин получил ранение и сейчас находится в больнице Севастополя.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские школьники просят оккупантов "скорее убить всех украинцев" и откровенно пишут об этом в письмах, которые отправляют на фронт.