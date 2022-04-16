"Эсэмэски с текстом "Мама, забери меня отсюда!" отправляет маме лично украинский президент": поэт из рф высмеял вранье кремля
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В стихотворной форме и армии, и политика страны-оккупанта припомнили их злодеяния
Российский поэт Андрей Орлов, известный под псевдонимом Орлуша, посвятил очередное стихотворение вранью кремлевской пропаганды. Главным образом, который олицетворяет ложь росСМИ, стал уничтоженный украинским ракетами флагман "Москва".
Свое творение мужчина опубликовал на личной Facebook-странице в субботу, 16 апреля.
Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией
Названием стиха стала цитата "Правда — ложь, да в ней — намек", взятая из любимых россиянами сказок Александра Пушкина.
Вспоминая различные версии российского телевидения о состоянии подбитого крейсера, 64-летний Орлов отлично описывает все проблемы нынешней политической системы рф. Здесь и аресты за "фейки" про войну в Украине, и отрицание военных преступлений оккупантов, и отправка солдатами посылок родным с "трофеями" из разбитых украинских городов.
ПРАВДА – ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ – НАМЁК…
Если ты вчера в фейсбуке
Написал, что в Чёрном море
Утонул ракетный крейсер
Под названием "Москва",
То к тебе сиюминутно
В дверь ворвутся космонавты,
В автозак тебя посадят
И тебя доставят в суд.
А судья орёт белугой:
- Ты – изменник и предатель,
По статье тебя посадим
Двести семь УК РФ!
Та статья грозит ублюдкам,
Кто под видом достоверной
Информацию с неправдой
Размещает в соцсетях.
За такие вот делишки
Срок лишения свободы
До пятнадцати годочков
Припаяют только так!
Говорит Минобороны,
Что ракетный крейсер грозный
Сам случайно загорелся
И немножко погорел,
А сейчас плывёт спокойно
В славный город Севастополь,
Где его чуть-чуть починит
Его славный экипаж.
Но на следущее утро
Если ты в фейсбук напишешь,
Что плывёт себе по морю
Крейсер с именем "Москва",
То тебе менты с ОМОНом
В тот же миг сломают двери
И опять к судье доставят
Чтобы осудить за фейк.
Потому что спал пока ты,
Правда резко изменилась
И теперь Минобороны
Говорит, что всё не так,
А ракетный крейсер-флагман
Утонул себе как милый
И пугает ржавой тушей
Черноморских рыб на дне.
Но к министру обороны
Даже если он с похмелья
Врёт как самый сивый мерин,
Не приходит прокурор,
Не сажает, не штрафует
Потому что он, министр,
Славит армию родную
И нацистов победил.
Никого не убивают
Русской армии солдаты,
Не насилуют, не грабят,
Не стреляют ни в кого,
А посылки их домашним
Шлют проклятые фашисты,
Положив в них для обмана
Много разных ништяков.
Эсэмэски с текстом "Мама,
Забери меня отсюда!"
Отправляет маме лично
Украинский президент,
А сынок живой-здоровый
И друзья его – живые,
А походный крематорий
Рядом просто так стоит.
Как сказал Бодров Данила?
Правда в силе! Сила в правде!
Говорится в русской сказке:
"Правда – ложь, да в ней намёк…"
Так что спи себе спокойно,
Ты же – русский, православный,
И по версии Пескова
Ты ни в чём не виноват!
За два часа после публикации стихотворение одобрительным "лайком" стихотворение оценило больше 2,3 тысяч пользователей соцсети.
Напомним, что это уже не первое стихотворение, в котором Орлуша в негативном ключе отзывается о развязанной кровавым диктатором владимиром путином войне в Украине. Ранее "Телеграф" рассказывал, каким образом российский поэт высказался о "великой русской культуре".
Также добавим, что упомянутый Андреем Орловым крейсер "Москва" был не просто уничтожен украинской армией, но и забрал с собой на дно своего капитана — Антона Куприна.
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