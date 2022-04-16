Укр

россия "отомстила" Джонсону за поддержку Украины

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Автор
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Борис Джонсон Новость обновлена 16 апреля 2022, 12:36
Борис Джонсон

россия расширила список лиц, которым запрещено посещать страну

российская федерация закрывает въезд для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, глав Министерства иностранных дел, а также представителей Министерства обороны Британии.

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Указанную информацию в субботу, 16 апреля, объявили в пресс-центре МИД россии.

Так, россия в ответ на санкции Лондона включила в российский "стоп-лист" ключевых членов британского правительства и ряд политических деятелей.

Список британских чиновников, которым запретили въезд в россию
Список британских чиновников, которым запретили въезд в россию

"В ближайшее время последует расширение этого списка за счет включения в него британских политиков и парламентариев, способствующих нагнетанию антироссийской истерии, подталкивают "коллективный Запад" к использованию языка угроз в диалоге с москвой и занимаются бессовестным подстрекательством киевского неонацистского режима", — идет русского ведомства.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после того, как после того, как российские оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске, Великобритания пригрозила лично кровавому диктатору владимиру путину.

Теги:
#Санкции #МЗС #Британия #Список #Джонсон #Росія
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