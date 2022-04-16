россия "отомстила" Джонсону за поддержку Украины

россия расширила список лиц, которым запрещено посещать страну

российская федерация закрывает въезд для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, глав Министерства иностранных дел, а также представителей Министерства обороны Британии.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Указанную информацию в субботу, 16 апреля, объявили в пресс-центре МИД россии.

Так, россия в ответ на санкции Лондона включила в российский "стоп-лист" ключевых членов британского правительства и ряд политических деятелей.

Список британских чиновников, которым запретили въезд в россию

"В ближайшее время последует расширение этого списка за счет включения в него британских политиков и парламентариев, способствующих нагнетанию антироссийской истерии, подталкивают "коллективный Запад" к использованию языка угроз в диалоге с москвой и занимаются бессовестным подстрекательством киевского неонацистского режима", — идет русского ведомства.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после того, как после того, как российские оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске, Великобритания пригрозила лично кровавому диктатору владимиру путину.