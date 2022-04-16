Видимо, российской власти не слишком по вкусу сравнение с гитлеровцами

Российский кровавый диктатор владимир путин подписался под законом, которым вводятся штрафы за отождествление Советского союза и Германии времен Третьего рейха. Изначальной задачей подобного документа являлось желание россиян "отстоять правду о войне". Правда сейчас, в контексте полномасштабного вторжения рф в Украину, подобные решения выглядят весьма иначе.

Как новость восприняли пользователи сети, расскажет "Телеграф".

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Для начала добавим, что изначально подписанный путиным закон запрещает россиянам проводить параллели между нацистской Германией и СССР насчет любых деталей. Это касается принимаемых бывшими военными генералами решений, достигнутых целей и совершенных действий. Любая попытка раскритиковать эти две страны вместе может считаться отождествлением и быть наказуемой.

При этом закон предполагает, что именно советский народ сыграл ключевую роль в победе во Второй мировой войне, и никак иначе.

Простыми словами — россия в который раз пытается переписать историю на свой лад, чтобы и дальше иметь возможность перекручивать факты.

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В сети сразу же обратили внимание на то, что закон уже неактуален — сравнивать с Третьим Рейхом теперь гораздо более уместно не СССР, а именно российскую федерацию.

Нашлось в сети немало и других едких комментариев.

Изначально предполагается, что за нарушение закона человеку положен штраф. Минимальная сумма — от пяти тысяч рублей.

Многие пользователи сети, к слову, уже решили проверить, насколько действенен этот документ. Интересно, что многие из них — поляки, которые, видимо, еще хорошо помнят роль СССР во Второй мировой.

Напомним, что россию после начала полноценной войны против Украины во всем мире сравнивают с Германией времен Второй мировой, невзирая на любые путинские законы. Ко всему прочего — художники провели параллели с плакатами, популярными во время боевых действий прошлого века.

Также "Телеграф" писал, какое средство, в последний раз применявшееся против нацистской Германии, собираются задействовать США против россии.