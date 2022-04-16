Марченко обратилась к британцам из-за Медведчука: у лаврова поддакивают

Жена Медведчука просит "надавить" на Джонсона

Оксана Марченко, супруга нардепа от прокремлевской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктора Медведчука, призвала семьи пленных британцев в россии и "ДНР" обратиться к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой обменять ее мужа на британских военнослужащих. В МИД рф дали понять, что такой вариант развития событий им "подходит".

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Видеообращение, в котором Марченко прямо призывает "надавить" на Джонсона, чтобы обменять ее мужа на британских солдат, она записала в субботу, 16 апреля.

По ее словам, о сдаче в плен граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, являющихся военнослужащими россии и "ДНР", она узнала "из сообщений массовой информации". Британцы якобы действовали в составе подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе.

"Из СМИ мне стало известно, что Эйден Эслин и Шон Пиннер, действовавшие в составе подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе, сдались в плен вооруженным силам россии и "ДНР". Обращаюсь к родным и близким Эслина и Пиннера ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться увольнения Эйдена и Шона путем их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика и моего мужа Виктора Медведчук"», — заявила она.

Обращение Оксаны Марченко

Вскоре после публикации обращения супруги Медведчука представитель министерства иностранных дел россии Мария Захарова заявила, что рассчитывает на скорый ответ Великобритании на эту просьбу, тем самым намекнув, что рф к такому варианту обмена готова.

"Борис Джонсон, съездивший недавно в Киев, наверное, в курсе судьбы подданных королевского величества. Не заставит себя ждать ответом же. А Лиз Трасс расскажет, что британцы там в принципе делали", — сказала она.

Стоит напомнить, что подозреваемый в госизмене Медведчук скрылся из-под домашнего ареста 27 февраля, через несколько дней после полномасштабного вторжения россии в Украину. Задержать украинского нардепа, который, переодевшись в форму Вооруженных сил Украины, пытался покинуть страну, правоохранителям удалось 12 апреля.

После чего президент Владимир Зеленский предложил обменять лидера ОПЗЖ на пленных украинцев.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как Оксана Марченко обратилась к украинскому президенту с призывом обменять ее мужа.