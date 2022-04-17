В сети нашли пророческий советский мультик о гибели "Москвы"

Россияне уже пытаются заблокировать доступ к мультипликационной ленте

Гибель российского флагмана "Москва", который был поражен украинскими ракетами "Нептун" и вскоре ушел на дно, была "предсказана" некоторыми российскими культурными деятелями. Как оказалось, крушение похожего корабля было частью сюжета одного из советских мультфильмов, а книга 2011 года выпуска и вовсе описала, что же именно произойдет с гордостью Черноморского флота.

Подробности расскажет "Телеграф".

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"Сокровище затонувших кораблей" — именно под таким названием "Союзмультфильм" опубликовал свою мультипликационную ленту, посвященную изучению подводного мира. Однако наиболее интересным там есть фрагмент, когда несколько детишек, плавая на субмарине "Нептун", натыкаются на огромный затонувший корабль.

На его борту изображена буква Z, нынче запрещенная в Украине как символика российских оккупантов. При этом герои истории объясняют, что именно так немецкие фашисты обозначали в войну свои боевые суда.

При этом на официальном аккаунте, где студия "Союзмультфильм" хранит большинство когда-то снятых мультфильмов, именно это видео быстро сделали недоступным. Это случилось после того, как кто-то из пользователей сети обратил внимание на необычные параллели.

Видео недоступно для просмотра

При этом его можно еще отыскать у других пользователей на YouTube.

Также любопытная история вырисовывается с книгой "Взорвать "Москву", которую в 2011 году опубликовал российский автор Максим Шахов.

История увидела свет благодаря издательству "Эксмо" и рассказывала о (!) спецоперации украинских националистов-бандеровцев, которые задумали взорвать гордость российского флота. Более того — на страницах книги также имеется упоминание о "Нептуне".

Напомним, что вместе с утонувшей "Москвой" на дно Черного моря ушел и ее капитан Антон Куприн. При этом в россии хоть и признали его смерть, но потерю значительной части экипажа пока отрицают, делая специальные "оправдательные" видео.

По мнению журналиста Юрия Бутусова, такая промокампания наоборот создает впечатление, что на "Москве" погибли практически все моряки, которых на борту было более пяти сотен.