"Баба лежит, дергается, в голове дырка": оккупант рассказал жене о зверствах армии рф (перехват)

Оккупант не одобряет действий сослуживцев, но и не останавливает их

Российские захватчики даже не пытаются скрывать от своих родных, насколько жестока их армия к обычным мирным украинцам. Так, к примеру, один из мобилизированных боевиками "ЛНР" боец прямым текстом рассказывает жене, как его сослуживцы расстреливают таких же женщин, как она.

Очередной перехват разговора опубликовали в официальном Telegram-канале СБУ в воскресенье, 17 апреля.

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По словам военнослужащего, в один из дней пребывания на фронте он услышал звуки стрельбы и решил узнать, что происходит. Когда его отправили к минометчикам, то рядом с другим солдатом он увидел труп женщины, обычной мирной жительницы.

"Баба лежит какая-то… Башка простреленная, лежит, дергается. В голове дырка…" — пытается описать увиденное оккупант.

При этом украинка неведомым чудом оставалась жива, поэтому её мучителя пришлось звать снова — чтобы "добил". После этого, как утверждает звонящий жене, он заставил сослуживца закопать погибшую, чтобы не оставлять ее посреди улицы.

"У нее типа брат в "Азове", и она начала х**ню какую-то пороть", — объясняет причину гибели женщины солдат.

Интересно, что впечатлилась рассказом даже его супруга — в какой-то момент попросила прекратить рассказывать, видимо не выдерживая таких откровенностей. Верхом цинизма является то, что на фоне разговора четко слышно плач маленького ребенка: видимо, отпрыска самого оккупанта.

"Рашисты признаются, что плотную расстреливают украинских женщин […], выпуская по несколько пуль даже в бездыханные тела своих жертв", — отметили в пресс-службе СБУ, подчеркнув, что документируют каждое подобное преступление, дабы потом наказать виновных.

Стоит подчеркнуть, что столь скотское поведение российских военных не слишком удивительное, учитывая то, кого набирают в армию из-за недостачи личного состава. Как признался один из оккупантов в личном разговоре, в разных городах рф собирают "разный сброд". Некоторые даже промышляют мародерством непосредственно в армии.

Также "Телеграф" рассказывал, как захватчиков благословляют их же родственники на воровство у обычных украинцев.