"Не думал, что попаду в такое месиво": российский моряк рассказал, что происходило на кресере "Москва"

Члены экипажа подтверждают, что в боевой корабль попали ракеты "Нептун".

Министерство обороны РФ отказывается признавать потери членов экипажа крейсера "Москва", затонувшего во время шторма после попадания в него двух украинских ракет "Нептун". Однако о потерях говорят сами моряки, которым удалось выжить.

Как передает Novaya Gazeta Europe, один из матросов-срочников рассказал матери об ужасах, которые ему пришлось пережить на затонувшем флагмане Черноморского флота.

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По данным издания, моряк связался со своей матерью на следующий день после того, как боевой российский корабль пошел ко дну. По его словам, на борту крейсера погибли по меньшей мере 40 человек, а еще десятки получили серьезные ранения и оторванные конечности.

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История срочника из крейсера "Москва"

"Сын сказал, что крейсер был подбит с суши, с украинской стороны. Просто так пожар бы не случился. Есть погибшие, есть раненые, пропавшие без вести. Сын мне позвонил по телефону, когда им дали телефоны. У них остались документы и [их личные] телефоны на крейсере.

Он мне звонит и плачет от того, что увидел. Это было ужасно. Понятно, что не все выжили. Пытались самостоятельно потушить пожар после того, как в крейсер попали тремя ракетами "Нептун". Я как мать даже не знаю, какие слова подобрать. Я просто очень счастлива, что сын мне позвонил, что он жив и здоров.

Я не хочу афишировать все это на публику, потому что я подставлю своего сына. Они давали подписку о неразглашении перед тем, как попали на крейсер. Вы поймите меня, мне страшно. Это очень страшно. Это жутко, и я не знаю, как дождаться мне своего сына.

Погибли около сорока человек. Несколько человек пропали без вести. И много раненых.

Раненые преимущественно с оторванными конечностями, потому что были такие взрывы — и то, что сдетонировало, и то, что попали ракеты.

В общем, когда мне уже 15 числа сын позвонил, он плакал. Он говорит: Мамочка, я никогда не думал, что в мирное, в принципе, время я попаду в такое месиво. Я даже не буду тебе говорить в подробностях, что я видел. Это так ужасно.

Я не знаю, как пережить, как дождаться своего сына, чтобы он дослужил, вы меня поймете правильно. Я как мать… Я просто… Это ужасно. И в СМИ понятно, что не говорят все подробности. Почему? Потому что Министерство обороны не желает признавать поражение со стороны Украины. Не хочет признавать, что такой крейсер потерпел крушения", — рассказала мать русского матроса.

Стоит отметить, что крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей армии России в войне с Украиной. Стоимость корабля примерно 750 млн долларов. До этого самой дорогой потерей российских оккупантов был десантный самолет ИЛ-76, который оценили в 86 млн долларов.

Напомним, что именно этот корабль участвовал в захвате острова Змеиный 24 февраля 2022 года, а после этого он оказывал огневую поддержку действующим в Николаевской области российским частям.