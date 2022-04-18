У путина ответили Марченко насчет обмена Медведчука

кремль сообщит, если путин отреагирует на обращение жены Медведчука

Екс-телеведущая Оксана Марченко, которая 17 апреля призвала путина посодействовать освобождению ее мужа Виктора Медведчука и тысячи других "узников СБУ", получила ответ из кремля.

Пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил, что "кремль сообщит, если путин отреагирует на обращение жены Медведчука с просьбой помочь обменять ее мужа".

Отметим, что Марченко заявляла, что ее супруг дал согласие на обмен и выдачу в россию в случае достижения Киевом и москвой соответствующих договоренностей.

Напомним, 12 апреля стало известно, что СБУ поймала беглого Медведчука. Примечательно, что в момент задержания скандальный политик был одет военную форму. Позже в сети появилось видеообращение Оксаны Марченко к Зеленскому и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. К слову, президент Украины хочет обменять нардепа на пленных солдат.

Добавим, что Медведчука в Украине подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Депутат находился под домашним арестом, однако после полномасштабного вторжения рф в Украину он сбежал. Марченко покинула Украину до начала полномасштабной агрессии рф.