Старые не подходят? шойгу заговорил о "новых способах ведения боя"

шойгу заявил, что россия продолжит активные боевые действия на Донбассе

Глава Министерства обороны россии сергей шойгу, у которого, по некоторым данным, недавно произошел инфаркт, пригрозил "новыми способами ведения боя".

Его слова приводят российские СМИ.

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"ВС рф внедрят новые способы ведения боевых действий для лучшей адаптации к современным условиям военного противоборства", — заявил он.

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Кроме того, российский министр обороны заявил, что россия продолжит активные боевые действия на Донбассе. шойгу назвал это "выполнением плана по освобождению "ЛНР" и "ДНР".

Напомним, что 19 апреля министр иностранных дел рф сергей лавров заявил о начале новой фазы "спецоперации", которой путинские чиновники прикрывают полномасштабную войну в Украине и зверства своих солдат против мирных граждан. Что именно это означает, глава российского МИД не уточнил.

Также лавров сделал загадочное заявление о возможности применения ядерного оружия против Украины. Из его слов можно сделать вывод, что россия не исключает возможности ядерного удара по нашей стране.