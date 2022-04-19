Укр

Зомбированы телевизором: оккупант рассказал матери, как убивает мирных украинцев, но та не поверила (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Российский снаряд Новость обновлена 19 апреля 2022, 20:35
Российский снаряд

Россияне предпочитают верить пропаганде и игнорируют даже слова своих собственных родственников-оккупантов.

Жители россии отказываются верить в то, что их солдаты совершают военные преступления в Украине. При этом иногда они даже не верят тому, что говорят им их же родственники, которые оказались в составе оккупационных сил.

Очередным перехватом разговора российской матери со своим сыном поделилась пресс-служба СБУ.

Так из разговора слышно, как женщина рассказывает своему сыну, что мол у тех в Украине "великое дело". В ответ оккупант открыто признается, что они в нашей стране убивают детей и мирных жителей. На эти слова его мать отвечает, что это не так и мирных жителей они не убивают.

"Вы фашистов убиваете, бл*дь, поверь мне!", — говорит женщина.

В СБУ же отметили, что такие разговоры очень хорошо объясняют, почему простые россияне в большинстве своем поддерживают войну в Украине.

"Они больше верят телевизору, чем своим сыновьям-оккупантам", — подчеркнули в спецслужбе.

Как сообщалось, ранее в сети появились кадры еще одного подобного разговора, на котором мать пленного оккупанта заверяла, что россия не нападала на Украину. На уточняющий вопрос, что же делал ее сын на танке в Сумской области, женщина заявила, что якобы тот "приехал защищать украинский народ".

Теги:
#Украина #СБУ #Россия #Война
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