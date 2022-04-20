Россияне бросают на войну детей из Донбасса – уже есть первые погибшие
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Большинство привлеченных детей являются воспитанниками так называемых "патриотических клубов".
Российские оккупанты, которые несут все больше потерь, втягивают в войну в Украине несовершеннолетних с временно оккупированных территорий. Уже есть одна жертва.
Об этом в среду, 20 апреля, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
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По ее словам, в боевые действия вовлекли выпускников военно-патриотического клуба, который основали оккупационные власти на Донбассе. Один из них — Андрей "Цербер" погиб, а похоронили его 15 апреля 2022 года.
По словам Денисовой, речь о клубе "Юность Новороссии", который в настоящее время находится в г. Молодогвардейске, Краснодонского района Луганской области. Так называемый военно-патриотический клуб готовит детей с 10 до 18 лет сразу по нескольким направлениям: строевая подготовка, физическая подготовка, медицина, история, тактика. Установлено, что участниками клуба являются более 90 детей, из которых большинство – это дети-сироты, дети, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах.
Примечательно, что глава этой незаконной организации — Алексей Селиванов — сейчас находится на временно оккупированной территории Запорожской области и возглавляет так называемое "Энергодарское межрайонное управление милиции".
Напомним, что это далеко не первый случай, когда оккупанты привлекают к войне детей из так называемых "патриотических клубов", а они потом погибают. Не гнушается вражеская армия и подростками из "Юнармии" временно оккупированного Крыма — детей отправляют на передовую как пушечное мясо.
Очевидно, что такая ситуация сложилась после того, как на временно оккупированных территориях провалился план по мобилизации 26 тысяч "резервистов" в сухопутные войска россии, ведь взрослые мужчины массово отказываются воевать в Украине.
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