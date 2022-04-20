Укр

Россияне бросают на войну детей из Донбасса – уже есть первые погибшие

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
1567
Армия оккупантов привлекает к войне детей Новость обновлена 20 апреля 2022, 18:40
Армия оккупантов привлекает к войне детей

Большинство привлеченных детей являются воспитанниками так называемых "патриотических клубов".

Российские оккупанты, которые несут все больше потерь, втягивают в войну в Украине несовершеннолетних с временно оккупированных территорий. Уже есть одна жертва.

Об этом в среду, 20 апреля, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

По ее словам, в боевые действия вовлекли выпускников военно-патриотического клуба, который основали оккупационные власти на Донбассе. Один из них — Андрей "Цербер" погиб, а похоронили его 15 апреля 2022 года.

Андрей "Цербер" воевал на стороне оккупантов и погиб
Андрей "Цербер" воевал на стороне оккупантов и погиб

По словам Денисовой, речь о клубе "Юность Новороссии", который в настоящее время находится в г. Молодогвардейске, Краснодонского района Луганской области. Так называемый военно-патриотический клуб готовит детей с 10 до 18 лет сразу по нескольким направлениям: строевая подготовка, физическая подготовка, медицина, история, тактика. Установлено, что участниками клуба являются более 90 детей, из которых большинство – это дети-сироты, дети, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Примечательно, что глава этой незаконной организации — Алексей Селиванов — сейчас находится на временно оккупированной территории Запорожской области и возглавляет так называемое "Энергодарское межрайонное управление милиции".

Напомним, что это далеко не первый случай, когда оккупанты привлекают к войне детей из так называемых "патриотических клубов", а они потом погибают. Не гнушается вражеская армия и подростками из "Юнармии" временно оккупированного Крыма — детей отправляют на передовую как пушечное мясо.

Очевидно, что такая ситуация сложилась после того, как на временно оккупированных территориях провалился план по мобилизации 26 тысяч "резервистов" в сухопутные войска россии, ведь взрослые мужчины массово отказываются воевать в Украине.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Армия РФ #Оккупанты
Оккупанты не оставляют попыток взять Мариуполь
Украина
В Мариуполе морпехи провели уникальную спецоперацию и эвакуировали из порта 500 защитников, — СМИ
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Оккупанты не оставляют попыток взять Мариуполь
В Мариуполе морпехи провели уникальную спецоперацию и эвакуировали из порта 500 защитников, — СМИ
Дата публикации
Категория
Владимир Путин
Bloomberg узнало, кто вместе с Путиным принял решение ввести войска в Украину
Дата публикации
Категория
Игорь Корнет
Автор переворота в “ЛНР”, любитель “отжимов” и наркоторговец: чем известен задержанный ФСБ Игорь Корнет
Дата публикации
Категория
Погибшему Кулешову было 38 лет
В Херсоне пособника оккупантов расстреляли прямо под его домом: что известно
Дата публикации
Категория
Украинские военные борются за Донбасс
Война - день 56: россияне штурмуют юг, восток и бомбят Мариуполь, а Запад помогает Украине тяжелым вооружением