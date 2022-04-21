Укр

россия ответила на предложение ООН насчет перемирия

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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россия ответила на предложение ООН насчет перемирия Новость обновлена 21 апреля 2022, 08:55

Россияне отказались от перемирия на Пасху.

россия отказалась от предложенного ООН "пасхального перемирия" в Украине.

Видео выступления представителя рф на Совбезе ООН в Twitter опубликовал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Антониу Гутерриш призвал установить с 21 апреля "пасхальную гуманитарную паузу" для организации гуманитарных коридоров и эвакуации гражданских. Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе. Послушайте и вы! Не мне же одному эту тройку регулярно терпеть", — подписал твит Кислица.

Первый заместитель постпреда россии при ООН Дмитрий Полянский назвал призыв к перемирию "стремлением дать киевским националистам и радикалам передышку для того, чтобы они могли перегруппироваться" и получить новые партии оружия.

Как сообщалось ранее, в ночь на 19 апреля россияне перешли в наступление практически по всей линии фронта на Донбассе.

Отметим, что согласно картам на 21 апреля, боевые действия в Украине идут не только в Донецкой и Луганской областях, но и на Харьковщине, Херсонщине, Запорожской области.

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#Россия #ООН #ВСУ
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