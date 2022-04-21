Укр

В партии Жириновского хотят насильно выкачивать кровь из украинских военных

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Депутат ЛДПР озвучил циничное предложение Новость обновлена 21 апреля 2022, 15:12
Депутат ЛДПР озвучил циничное предложение

Депутат ЛДПР захотел, чтобы украинские военные отдавали свою кровь российским оккупантам

В российской партии ЛДПР, ранее возглавляемую Владимиром Жириновским, предложили насильно выкачивать кровь из пленных украинских военных.

Таким заявлением отличился депутат партии Сергей Леонов, видео с которым публикуют Телеграм-каналы.

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"В свете сегодняшнего Дня донора и событий на Украине мы не можем не предложить стать украинским военнопленным, которые сейчас находятся в плену у рф, в обязательном порядке – конечно, если это позволяет им здоровье – стать донорами крови для наших Вооружённых сил, для госпиталей и больниц, в которых проходят сейчас лечение наши военнослужащие. А также для мирных жителей, которые пострадали в связи с обстрелами армии Украины городов и сёл", — выдал российский депутат.

Ранее "Телеграф" писал о том, что оккупантам отдали приказ убивать пленных украинских военных. Об этом свидетельствует аудиозапись перехвата разговора россиян. Разведчики ГУР Миноброны смогли получить аудиоперехват разговора двух оккупантов, в котором обсуждается приказ "отпустить навсегда" украинских военных да так, "чтобы родные больше никогда не нашли".

Теги:
#Россия #Война #Донор
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