В кремле не знают, как закончить войну: СМИ о двух страхах окружения путина

В кремле пришли к выводу, что сейчас нет "хороших пиар-сценариев выхода" из войны, которые не привели бы к падению рейтинга властей

российская федерация не понимает, как закончить войну в Украине посредством переговоров и без обвала рейтинга кровавого диктатора путина. Сторонники российского лидера жалуются, что прокремлевская пропаганда "переборола с нагнетанием темы нацизма" и опасается мощных протестов. Именно эти два фактора в окружении российского лидера считают мощным стопором в прекращении боевых действий на украинских землях.

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Об этом пишет издание "Медуза", ссылаясь на собственные источники.

Согласно имеющимся сведениям, представители внутриполитического блока администрации кровавого российского лидера пришли к выводу, что сейчас у москвы нет ни одного "хорошего пиар-сценария выхода из войны в Украине", которые не повлекли бы за собой падение рейтинга россвласти. Впервые об этом заговорили еще несколько недель назад.

"Посмотрели, покрутили — какого-то вразумительного сценария не видно. Поэтому (общественное — ред. редакцией) мнение к возможному проведению переговоров решили не готовить, пустили все на самотек", — объяснил один из собеседников рассылки.

российские чиновники убеждены, что основная часть населения россии серьезно воспринимают войну как "борьбу с нацистами и нацизмом ". Чтобы это подтвердить, приводят результаты нескольких закрытых соцопросов.

Также отмечается, что по мнению кремля, одно из главных препятствий для "выхода общества из войны" — это "позиция многих представителей среднего класса", которые вроде бы поддерживают так называемую "спецоперацию". Именно они подчеркивают, что если войну развязали, то нужно идти к победному концу и отступать ни в коем случае нельзя.

Источники российского издания отмечают, что сейчас в кремле опасаются вероятного недовольства из-за отступления войск и мирных переговоров, ведь это может спровоцировать даже мощные уличные протесты.

По словам собеседников, прокремлевская пропаганда "переборщила с нагнетанием темы нацизма":

"Это слишком сильные триггеры, это оживление памяти о Великой Отечественной, когда воевали с нацистами. Эту память ласкали слишком долго".

При этом, находясь на публике, эти же чиновники риторику кремля поддерживают, ведь убеждены, что с общественным мнением спорить уже поздно и продолжать войну все же придется достичь хотя бы каких-то результатов, которые можно было в дальнейшем назвать "победой".

"российская община может перестать думать и говорить о нацистах только тогда, когда полностью переключатся на свои личные проблемы", — говорится в тексте издания.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии впервые официально заявили о своей цели в войне в Украине, подчеркнув, что армия рф в ходе так называемого "второго этапа спецоперации" планирует установить полный контроль над Донбассом и югом украинского государства.