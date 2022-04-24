Укр

"Дикари": россияне устроили пасхальное "сражение" за бесплатные яйца (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Россияне устроили давку из-за раздачи пасхальных яиц. Новость обновлена 24 апреля 2022, 22:28
Россияне устроили давку из-за раздачи пасхальных яиц.

Подобные видео появляются все чаще и чаще.

Пока президент рф владимир путин якобы пришел помолиться на пасхальную службу священники РПЦ раздавали пасхальные яйца простым россиянам, правда, не обошлось без традиционной давки за еду.

На это обратил внимание фотограф Ян Доброносов на своей странице в Facebook.

На кадрах видно, как россияне окружили священника, который раздавал пасхальные яйца. В итоге образовалась давка, а самые "голодные" россияне забирали яйца прямо с корзины священнослужителя, пока тот пытался "выжить" в толпе. К слову, действие происходило во Владивостоке (Приморский край).

В сети высмеяли поведение россиян.

Пользователи сети высмеяли россиян, которые устроили давку за яйца на Пасху
Пользователи сети высмеяли россиян, которые устроили давку за яйца на Пасху

Добавим, что в Калужской области российский священник решил обезопасить себя от давки, а потому просто бросал яйца в сторону прихожан.

"Тем временем в Калужской области ловят шоколадные яйца. Почему не с лопаты? Вам же не привыкать", — пошутил нардеп Алексей Гончаренко, опубликовавший видео на своем telegram-канале.

Напомним, в сети нашли еще одно доказательство того, что появление путина на публике 24 апреля может быть видеомонтажем.

Ранее сообщалось, что священники УПЦ МП обвинили главу РПЦ патриарха Кирилла в ереси.

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#Россия #Пасха
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