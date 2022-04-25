Укр

В сети появилось эффектное видео взрыва на нефтебазе в российском Брянске (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Момент возникновения возгорания в Брянске Новость обновлена 25 апреля 2022, 10:34
Момент возникновения возгорания в Брянске

Пожар охватил тысячи тонн дизельного топлива

В сети появилось видео, на кадрах которого отчетливо виден момент взрыва на территории нефтебазы, расположенной в Фокинском районе города Брянск. В результате попадания снаряда там возник масштабный пожар.

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Указанное видеоподтверждение на своей странице в соцсети в понедельник, 25 апреля, обнародовал пользователь Руслан Форостяк.

Видео момента взрыва на нефтебазе в Брянске

Напомним, что в российском городе Брянск, граничащем с Украиной, утром 25 апреля, местные жители услышали несколько взрывов, после чего сильное возгорание вспыхнуло на территориях нефтеперерабатывающего завода и одной из воинских частей, где находились топливные резервуары.

По предварительным данным, огонь охватил резервуары с 10 тысяч тонн дизельного топлива.

Стоит отметить, что город Брянск является одной из важнейших точек в нефтепотоке российской федерации, ведь компания "Транснефть" перекачивает через "Дружбу" сотни миллионов тонн сырья в год.

Ранее "Телеграф" сообщал, что взрывы в российских городах происходят уже не впервые, ведь несколькими неделями раньше их слышали жители города Белгород, где после мощного удара, якобы нанесенного украинскими военными, взорвался склад с боеприпасами.

Теги:
#Россия #Брянск #Нефтебаза #Вибух
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