Сотни "элитных бойцов", офицеры и выходцы из бедных регионов: кого из оккупантов хоронят в россии

В списке потерь всего 3 выходца из Москвы и 10 из Санкт-Петербурга

Журналисты проверили информацию о гибели оккупантов в российских источниках и смогли найти подтверждения ликвидации 1744 солдатов, что заметно выше официальных данных минобороны рф.

Об этом пишет Медиазона.

Отмечается, что в последний раз российские официальные источники сообщали о потерях 25 марта, тогда они назвали цифру в 1351 убитых.

Среди погибших, чьи имена были разглашены, 317 офицеров, из них треть в звании майоров, полковников и подполковников. Также в россии подтвердили смерть двух генерал-майоров и одного капитана первого ранга.

Это, говорят журналисты, говорит лишь о том, что о смертях офицеров сообщают публично, а их тела доставляют домой в первую очередь.

Не менее 500 россиян в списке это бойцы "элитных" частей, большая часть из которых являются десантниками, но есть там и спецназовцы с морпехами.

Кроме того, есть информация о гибели 5 полицейских и 78 росгвардейцев, то есть тех, кто вообще не должны принимать участие в боевых действиях.

Больше всего в списке выходцев из небогатых регионов, среди которых выделяются Дагестан и Бурятия. Там погибли 125 и 85 солдат соответственно.

А вот солдат из богатых регионов относительно немного так в списке лишь 3 человека из Москвы и 10 из Санкт-Петербурга.

"Реальные потери, конечно, значительно выше. Собранные нами данные позволяют судить о том, что происходит с российской армией во время вторжения", — говорится в сообщении.

Отметим, что по данным Минобороны Украины потери в рядах оккупантов на утро 25 апреля составили почти 22 тысячи человек, однако очевидно, что российские официальные лица такую цифру публично признавать не станут.

Впрочем, недавно один из российских прокремлевских каналов сообщал, что на закрытом брифинге в МО рф, озвучивались цифры в 13 тысяч погибших и еще около 7 тысяч пропавших без вести, что не сильно расходится с данными украинской стороны. Примечательно, что после публикации сообщение было удалено.