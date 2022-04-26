Путин решился на новое масштабное "закручивание гаек" в россии - СМИ

Проблема может случиться с рейтингами политиков, выдвигающие свои кандидатуры на пост

Полномасштабная агрессия россии против Украины может повлиять и на местные выборы внутри самой рф. В первую очередь, это касается народного волеизъявления насчет губернаторов регионов, которое могут просто отменить.

О причинах вероятного шага российских властей сообщает росиздание "Медуза".

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Уже в среду, 27 апреля, кровавому диктатору владимиру путину Совет законодателей может предложить отменить прямые выборы руководителей администраций российских регионов. Среди вероятных иных вариантов — перенос выборного процесса или его изменение. Также существует возможность, что нынешних губернаторов просто оставят на их должностях до следующих выборов.

Причин для подобного решения может быть сразу несколько. И все связаны с войной в Украине.

Во-первых, власти опасаются возможного снижения доверия к отдельным кандидатурам — а к сентябрю, когда выборы должны проходить, уровень доверия населения действительно способен рухнуть. Больше всего на это повлияют ограничения, появившиеся после введения западных санкций против Москвы.

Во-вторых, политических деятелей хотят попросить тратить поменьше денег на предвыборную агитацию в связи с непростой экономической ситуацией в россии.

Следует отметить, что это — уже не первый раз, когда россия обращается к подобному варианту регулировки местных властей. Такое уже случалось в 2004 году, после теракта в Беслане, когда из-за захвата террористов погибло много детей. Тогда возможность выбирать губернаторов отдали членам засобраний, но в 2012-м, после масштабных протестов, вернули возможность открытых выборов.

Тем временем россиян еще больше ограничивают представители различных мировых правительств. В Америке, к примеру, были заморожены счета местных консульств рф. Московские дипломаты отреагировали на подобные новости весьма остро.

При этом Евросоюз готовит следующий санкционный удар по россии. В шестом пакете санкций, вероятней всего, будет присутствовать хотя бы частичное нефтяное эмбарго.