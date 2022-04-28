В российском Белгороде ночью были взрывы: что известно (фото, видео)

Какие именно объекты пытались уничтожить российские ПВО, неизвестно

Ночь на 28 апреля была весьма беспокойной для жителей российского Белгорода, рядом с которым накануне произошел взрыв на складе с боеприпасами. Несколько часов подряд работали системы противовоздушной обороны и сирены, в небе было видно яркие вспышки света и слышны "хлопки".

Подробностями, а также фото и видео инцидента поделились в местных Telegram-пабликах "Жесть Белгород" и "Белгород #1".

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Два самых громких взрыва люди слышали около половины двенадцатого и почти в час ночи. Хорошо вспышки в небе были видны не только в самом Белгороде, но и селах Белгородского района.

Также люди фиксировали в небе характерные для сбитых объектов полосы после падения.

На что именно "охотились" местные ПВО, как заявляют власти области, не сообщается. Зато указывается, что "последствий" работы этой системы на земле так и не обнаружились — ни обломков, ни полностью сбитых объектов.

Напомним, что утром 27 апреля в Старой Нелидовке под Белгородом произошел взрыв на складе боеприпасов, после чего вспыхнул серьезный пожар. В Украине этот инцидент прокомментировали весьма иронично, предположив, что причина взрыва может скрываться даже в "божественном вмешательстве".

Первое же схожее происшествие в Белгородской области было зафиксировано еще 29 марта, когда взорвался склад боеприпасов в поселке Красный Октябрь.