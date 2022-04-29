"Из тысячи осталось триста": оккупанты прозрели от жертв и просят друзей не ехать в Украину

Россияне находят позитив только в мародерстве

Служба безопасности Украины опубликовала очередной перехват разговора российского оккупанта с его товарищем. На 65-й день войны в Украине до россиян дошло, что лучше не участвовать в войне против украинской армии, ведь можно погибнуть.

Запись разговора в пятницу, 29 апреля, СБУ обнародовала в своем Telegram-канале.

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Российский солдат в разговоре с другом начал убеждать, что масштабы потерь, которые им наносят украинские войска на Донбассе, очень огромны.

"Даже не думай. Не надо… Даже не думай сюда ехать! Я тебе говорю, нас заходила тысяча людей из Калиниграда. Тысяча! Слышишь меня, тысяча! Осталось триста! Короче! Здесь полный пи*дец, я тебе отвечаю", — объяснил русский военный.

По словам оккупанта, единственная радость для них в Украине – возможность мародерить.

"Аирподсы вторые нашел... Пацаны здесь компы разбирали... Там такие компы, нах*й... Монитор сп**дили, нах*й! Мы мародеры", — радостно добавляет захватчик.

В СБУ добавили, что грабеж вещей на оккупированных территориях — это преступление, которое карается пожизненным лишением свободы. В случае, если русскому солдату удастся выжить, он будет отвечать за это перед законом.

Источник: Служба Безопасности Украины (t.me/SBUkr)

Ранее Телеграф сообщал, что российские военные-мародеры стали очередным предметом для шуток. В соцсетях появляются карикатуры с изображением окровавленных "подарков" для русских дружин и детей.