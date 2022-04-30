россия пытается выменять военных на взятых в заложники гражданских - это запрещено Женевской конвенцией

При обмене пленными женщин спасти тяжелее

россия пытается обменивать украинских гражданских людей на своих военных. Такой обмен запрещен Женевской конвенцией. Оккупанты через границу депортировали большое количество мирных граждан, а теперь держат их как заложников.

Об этом ВВС сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук. Она отметила, что Украина от такого обмена отказалась и призвала россию вернуть мирных украинцев.

Верещук также сообщила о том, что в российских пенитенциарных учреждениях содержится около тысячи украинцев, из которых почти 500 женщин. Они находятся в тюрьмах и СИЗО ближайших регионов — Курска, Брянска, Ростова, а также Рязани. При этом плененных украинских военных также содержат в тюрьмах, что незаконно.

С освобождением женщин есть сложности — россияне неохотно включают их в списки на обмен. Передачу пленных украинская сторона не проводит, если нет женщин в перечне, чтобы вытащить как можно больше мирных людей.

Во время последнего обмена пленными с россией девятерых гражданских украинцев вернули с тяжелыми травмами — сепсисом, ампутацией, также у них были следы пыток.

Как ранее писал "Телеграф", на оккупированной территории российские оккупанты похищают чиновников, местных депутатов, журналистов, даже учителей. Не останавливает их ни возраст — в Запорожской области выкрали подростка — сына одного из глав РГА, ни гражданство. Среди похищенных также британские волонтеры и наблюдатели ОБСЕ на Донбассе.

Массовый вывоз людей с оккупированных территорий Украины развенчал один из мифов российской пропаганды. Как оказалось, в Украине дети русского языка не знают — их будут переучивать.