Парад в Москве будет скромнее, чем в прошлом году.

На фоне катастрофических потерь в Украине кровавый диктатор владимир путин вновь будет бряцать ядерным оружием.

Об этом сообщил Андрей Плахонин в Facebook.

По информации аналитика OSINT Оливера Александера, парад 9 мая в Москве будет менее представительным, чем в предыдущие годы.

На этот раз в параде будут задействованы по 3 Ka-52 и Mи-28 (вместо 5). Примечательно, что россия уже потеряла 10% "Аллигаторов", и рф не может задействовать больше машин этого класса из-за интенсивных боев на Донбассе.

Су-34 на этот раз не будут летать над Красной площадью. Значительная часть парка была уничтожена.

В Москве в небе на 9 мая появятся также 8 Миг-29 в форме буквы Z, Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, который будет имитировать дозаправку в окружении четырех МиГ-31. К слову, дозаправка будет своеобразным посланием Западу, что стратегический бомбардировщик может долететь куда угодно. Также еще одним посланием цивилизованному миру станет участие в параде Ил-80 — "самолета Судного дня". Примечательно, что путин решил показать эту машину на параде всего во второй раз в истории (ранее Ил-80 летал над Красной площадью в 2010 году на 65-летие победы, — Ред.).

"В общем, послание миру понятно. Как и прежде, военные потери компенсируются ядерным шантажом", — резюмировал Плахонин.

Ранее сообщалось, что ни один иностранный лидер не прилетит к путину на парад победы.

Напомним, журналист высказал мнение, что 9 мая путину будет бесконечно стыдно смотреть на проходящие колонны техники.